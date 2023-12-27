الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سعر الدولار يصل إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر

الدولار2
سعر الدولار عالميا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

عانى الدولار، اليوم الأربعاء، من ضغط التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة قريبًا على السوق، كما أبقت التدفقات الهزيلة حجم التداول محدودًا.اضافة اعلان
والمتوقع أن يشهد هذا الأسبوع تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.

مؤشر سعر الدولار ينخفض إلى 101.54 نقطة

وحقق مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، 101.54 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر البالغ 101.42 نقطة والذي لامسه الأسبوع الماضي.
ويتجه المؤشر نحو الانخفاض 1.9 بالمئة في عام 2023 بعد عامين متتاليين من المكاسب القوية على خلفية رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم.


تراجع أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 79%

وتتوقع الأسواق الآن فرصة قدرها 79 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بدءا من مارس 2024، وفقًا لـ "الاقتصادية".
وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.1034 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1045 دولار أمس الثلاثاء.

ارتفاع سعر اليورو 3% خلال عام

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 3% تقريبا خلال العام وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يتوافق مع الارتفاع الذي حققته العام الماضي.
وتراجع الين الياباني 0.17 بالمئة إلى 142.64 للدولار ويتجه نحو الانخفاض 8% خلال العام على الرغم من قوته في الأسابيع الماضية في ظل رهان المتداولين على تخلي اليابان المركزي عن سياسته.


سياسة بنك اليابان المركزي فائقة التيسير

وأظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 18 و19 ديسمبر أن صناع السياسات في البنك يرون ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الحالي.
ووصل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى ذروة جديدة في خمسة أشهر لكنهما انخفضا قليلاً في التداول المبكر.

اقرأ أيضا

بتداولات بلغت 7.5 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

"موانئ" تضع حجز أساس منطقة لوجستية متكاملة في ميناء الملك عبدالعزيز

"مدن" تحصد جائزة الجهة الأكثر جذبًا للاستثمار في جوائز "ندلب للتميز"

678 مليار ريال حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال 10 أشهر في 2023

بالتفصيل.. أنواع الضمان على السلع والمنتجات وموعد تفعيله

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات3 10:17 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. الفرنك السويسري يسجل 4.39 ريال

اسعار العملات1 10:36 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الإثنين.. اليورو يُسجل 4.13 ريال

اسعار العملات4 10:48 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يُسجل 4.75 ريال

اسعار العملات3 5:06 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الجمعة.. اليورو يسجل 4.14 ريال

اقرأ أيضا

الفوترة الإلكترونية
11:03 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإشعار الفئات المستهدفة في هذا الموعد

اسعار العملات3
10:17 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. الفرنك السويسري يسجل 4.39 ريال

اسعار الذهب2
10:12 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

تراجع في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 248 ريالًا

وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريف
7:58 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

بشرى.. المملكة تستعد للإعلان عن اكتشاف ثروات طبيعية جديدة في يناير

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار المدينة المنورة
8:39 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس اليوم

تنزيل
8:21 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. "المراجعين والمحاسبين" تُحيل عددًا من الأشخاص للنيابة

هاكرز
7:36 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

أبرز طرق الاحتيال لاختراق الحسابات البنكية.. تعرف عليها

أمطار المملكة
7:19 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية وسيول على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق

تعليق الدراسة الحضورية
6:31 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. 4 حالات تتيح لمدير المدرسة تعليق الدراسة الحضورية

أمطار المدينة
5:49 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر وتغيرات مناخية وتأجيل الدراسة اليوم بسبب أمطار المدينة (فيديو)