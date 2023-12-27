سعر الدولار يصل إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر

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عانى الدولار، اليوم الأربعاء، من ضغط التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة قريبًا على السوق، كما أبقت التدفقات الهزيلة حجم التداول محدودًا. اضافة اعلان

والمتوقع أن يشهد هذا الأسبوع تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.





مؤشر سعر الدولار ينخفض إلى 101.54 نقطة



تراجع أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 79%



ارتفاع سعر اليورو 3% خلال عام



سياسة بنك اليابان المركزي فائقة التيسير



وحقق مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، 101.54 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر البالغ 101.42 نقطة والذي لامسه الأسبوع الماضي.ويتجه المؤشر نحو الانخفاض 1.9 بالمئة في عام 2023 بعد عامين متتاليين من المكاسب القوية على خلفية رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم.وتتوقع الأسواق الآن فرصة قدرها 79 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بدءا من مارس 2024، وفقًا لـ "الاقتصادية".وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.1034 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1045 دولار أمس الثلاثاء.وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 3% تقريبا خلال العام وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يتوافق مع الارتفاع الذي حققته العام الماضي.وتراجع الين الياباني 0.17 بالمئة إلى 142.64 للدولار ويتجه نحو الانخفاض 8% خلال العام على الرغم من قوته في الأسابيع الماضية في ظل رهان المتداولين على تخلي اليابان المركزي عن سياسته.وأظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 18 و19 ديسمبر أن صناع السياسات في البنك يرون ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الحالي.ووصل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى ذروة جديدة في خمسة أشهر لكنهما انخفضا قليلاً في التداول المبكر.