سجلات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة تقفز 45%

قفزت سجلات خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة 45% بنهاية
الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت 3024 سجلاً تجاريًا قائمًا، في مقابل 2084
سجلاً العام الماضي.
وارتفعت التجارة الإلكترونية 12% بنهاية الربع الثالث من 2023، حيث بلغ إجمالي سجلاتها 36.33 ألف سجل تجاري، مقارنة بـ 32.29 ألف في الربع المماثل من 2022، وفقًا لنشرة قطاع الأعمال.
وتصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة
الإلكترونية بـ 14.5 ألف سجل، تلتها منطقة مكة المكرمة 9275، ثم المنطقة الشرقية بـ
5866، والمدينة المنورة 1792 سجلاً تجاريًا.
الرياض تتصدر سجلات "الإلكترونية"
وتعد المملكة من أعلى عشر دول في العالم نموًا في التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32%
وتصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق لسجلات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بـ
1645 سجلا تجاريا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 775، ثم المنطقة الشرقية بـ 291،
والمدينة المنورة 83.
مناطق التوصيل عبر المنصات
وأصدرت "التجارة" النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثالث من 2023، التي تضمنت نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وكشفت عن إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث 2023، فيما بلغ
إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 1.37 مليون سجل تجاري.
83 ألف سجل تجاري خلال 3 أشهر
وتناولت النشرة تفصيلاً للسجلات التجارية القائمة، حيث استحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 33%.
وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية، التي تمثل
رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 12% بنهاية الربع الثالث 2023.
نمو السجلات التجارية
كما أشارت الوزارة من خلال النشرة الربعية، على نمو السجلات التجارية في عدد من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030.