سجلات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة تقفز 45%

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قفزت سجلات خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة 45% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت 3024 سجلاً تجاريًا قائمًا، في مقابل 2084 سجلاً العام الماضي. اضافة اعلان

وارتفعت التجارة الإلكترونية 12% بنهاية الربع الثالث من 2023، حيث بلغ إجمالي سجلاتها 36.33 ألف سجل تجاري، مقارنة بـ 32.29 ألف في الربع المماثل من 2022، وفقًا لنشرة قطاع الأعمال.





الرياض تتصدر سجلات "الإلكترونية"





مناطق التوصيل عبر المنصات





83 ألف سجل تجاري خلال 3 أشهر





نمو السجلات التجارية





حلول التقنية المالية



وتصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بـ 14.5 ألف سجل، تلتها منطقة مكة المكرمة 9275، ثم المنطقة الشرقية بـ 5866، والمدينة المنورة 1792 سجلاً تجاريًا.وتعد المملكة من أعلى عشر دول في العالم نموًا في التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32%وتصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق لسجلات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بـ 1645 سجلا تجاريا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 775، ثم المنطقة الشرقية بـ 291، والمدينة المنورة 83.وأصدرت "التجارة" النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثالث من 2023، التي تضمنت نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.وكشفت عن إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 1.37 مليون سجل تجاري.وتناولت النشرة تفصيلاً للسجلات التجارية القائمة، حيث استحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 33%.وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية، التي تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 12% بنهاية الربع الثالث 2023.كما أشارت الوزارة من خلال النشرة الربعية، على نمو السجلات التجارية في عدد من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030.وتمثل القطاعات التقنية المتمثلة في عدد من الأنشطة من أبرزها: حلول التقنية المالية، والطب الاتصالي، وبرمجة البرمجيات الخاصة، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، والعقار.