"ستاندرد آند بورز": 2.7% انتعاش اقتصاد المملكة في 2024

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توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" العالمية، انتعاش نمو اقتصاد المملكة في العام القادم 2024 إلى 2.7%.





تراجع نمو اقتصاد المملكة بسبب تخفيضات إنتاج النفط اضافة اعلان



توقعات بوصول النمو الاقتصادي في 2025 إلى 3.7%



موديز تتوقع نمو القطاع النفطي 1.5% عام 2025



وقالت الوكالة، في تقرير بشأن الأسواق الناشئة: "النمو في السعودية تراجع في العام الحالي، بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة ضمن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا".لكن الوكالة تتوقع في الوقت ذاته تحسن النمو في العامين القادمين على أن يبلغ 3.7% في 2025.وكانت مؤسسة «موديز أناليتكس»، توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة بين 3 و4% سنويًا حتى العام 2030.وذكرت المؤسسة، أن هذا النمو المتوقع سيدفع بالاقتصاد غير النفطي ليشكل نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.وفي المقابل، توقعت وكالة موديز، أن يكون نمو القطاع النفطي بين 0.5% و1.5% بعد عام 2025.يذكر، أن المملكة حاصلة على تصنيف عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني.كما أن اقتصاد المملكة حقق نموًا، كأكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 8.7% في العام الماضي.