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"ستاندرد آند بورز": 2.7% انتعاش اقتصاد المملكة في 2024

اقتصاد
توقعات نمو اقتصاد المملكة في 2024
أ أ
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توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" العالمية، انتعاش نمو اقتصاد المملكة في العام القادم 2024 إلى 2.7%.

تراجع نمو اقتصاد المملكة بسبب تخفيضات إنتاج النفطاضافة اعلان

وقالت الوكالة، في تقرير بشأن الأسواق الناشئة: "النمو في السعودية تراجع في العام الحالي، بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة ضمن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا".

توقعات بوصول النمو الاقتصادي في 2025 إلى 3.7%

لكن الوكالة تتوقع في الوقت ذاته تحسن النمو في العامين القادمين على أن يبلغ 3.7% في 2025.
وكانت مؤسسة «موديز أناليتكس»، توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة بين 3 و4% سنويًا حتى العام 2030.
وذكرت المؤسسة، أن هذا النمو المتوقع سيدفع بالاقتصاد غير النفطي ليشكل نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

موديز تتوقع نمو القطاع النفطي 1.5% عام 2025

وفي المقابل، توقعت وكالة موديز، أن يكون نمو القطاع النفطي بين 0.5% و1.5% بعد عام 2025.
يذكر، أن المملكة حاصلة على تصنيف عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني.
كما أن اقتصاد المملكة حقق نموًا، كأكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 8.7% في العام الماضي.

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