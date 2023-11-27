"ساما": ارتفاع عقود التمويل الإسلامية إلى 2079 مليار ريال

أ أ

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي «ساما»، ارتفاع قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى 2079.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2023. اضافة اعلان





ارتفاع قيمة عقود التمويل 11%



صيغ التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة



الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الجماعي



تمكين الابتكار في الخدمات المالية



وأعلن عن ارتفاع قيمة عقود التمويل بنسبة 11% عن الفترة نفسها من عام 2022.وتشمل عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، عقود المرابحة والتورق والإيجار التمويلي والمضاربة والمشاركة.إضافة إلى عقود أخرى تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.واستحوذت عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة لقطاعي المرابحة والتورق على ما يعادل 89% من إجمالي قيمة العقود.كما أعلن البنكُ المركزي مؤخرًا، الترخيصَ لشركة "دنانير للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالديْن. وبإضافة الترخيص الجديد، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط "8" شركات.ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها.وتمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.ويؤكّد البنكُ المركزي على أهميةَ التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقعه الإلكتروني.