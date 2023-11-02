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"سابك" تخالف التوقعات وتتكبد خسائر بـ2.8 مليار ريال

سابك
الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"
أ أ

تكبّدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خسائر بقيمة 2.88 مليار ريال (768 مليون دولار) في الربع الثالث من 2023، مخالفة متوسط توقعات المحللين الذي أشار إلى تحقيق أرباح بقيمة 396.3 مليون ريال.اضافة اعلان

بيع حصة "سابك" في "حديد"

كانت الشركة قد حققت أرباحاً بلغت 1.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من عام 2022.
قالت الشركة في إفصاح على موقع "تداول" اليوم الخميس، إن هناك خسائر غير نقدية ناتجة عن صفقة استحواذ "صندوق الاستثمارات العامة" على كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" التي أُعلن عنها سابقاً، والبالغة 2.93 مليار ريال.
وأضافت أن هذه الصفقة سوف تُمكِّنها من التركيز على محفظة أعمالها الإستراتيجية للمحافظة على قدرتها التنافسية القيادية، "وإعداد الشركة لعصر جديد من النمو في مجال البتروكيماويات".

خسائر مليار ريال في 9 أشهر

بهذه النتائج الفصلية تكون الشركة قد سجلت خسائر بـ1.04 مليار ريال (277 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعدما كانت حققت أرباحاً بقيمة 660 مليون ريال و1.18 مليار ريال، خلال الربعين الأول والثاني من 2023 على التوالي.

أسباب خسائر "سابك"

عزت "سابك" أسباب الخسائر إلى الآتي:
-  انخفاض متوسط أسعار البيع الذي نجم عنه انخفاض قيمة المبيعات رغم زيادة حجمها.
- انخفاض حصتها في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة.
- تسجيل مخصص انخفاض في القيمة لبعض أصولها الرأسمالية بلغ 255 مليون ريال في الربع الثالث كجزءٍ من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا لتحسين العائد الاستثماري.

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