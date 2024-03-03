"زين" تحقق أعلى أرباح في تاريخها.. ماذا يعود بالنفع على المواطن؟

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أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة "زين"، ارتفاع أرباحها بنسبة 18% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 296 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، أنه خلال العام 2023، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 130.36% إلى نحو 1.267 مليار ريال، مقارنة بنحو 550 مليون ريال في 2022.





"زين" تحقق أعلى إيرادات في تاريخها



زيادة الإيرادات وارتفاع إجمالي الدخل



مكاسب صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج



وأكدت حسب "العربية"، أنها حققت أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة بلغت 9.9 مليار ريال، وبزيادة قدرها 8.9% عن إيرادات العام 2022 البالغة 9.1 مليار ريال، مبينة أن هذه الزيادة تعود إلى:1 - الخدمات الرقمية.2 - خدمات الجيل الخامس.3 - النمو في إيرادات كل من قطاع الأعمال.4 - إيرادات شركة "تمام للتمويل"، بالإضافة إلى مبيعات الجملة.وأشارت إلى أن زيادة الإيرادات أدت إلى زيادة في تكلفة الإيرادات بنسبة 7%، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 10%، بقيمة بلغت 541 مليون ريال، نتيجة للنمو في القطاعات ذات هامش الربح المرتفع.وأضافت أن تكلفة التمويل ارتفعت بمبلغ قدره 153 مليون ريال ويعود ذلك إلى الارتفاع في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال "سيبور" والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار "ليبور".ولفتت إلى أن مكاسب صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج البالغ عددها بلغت 8069 برج، خلال عام 2023، إجمالي 1.21 مليار ريال شاملاً 121 مليون ريال صافي ربح بيع حصة "زين" في شركة "GLIC".

ماذا يعود بالنفع على المواطن؟

وحسب مراقبين، فإن زيادة الأرباح سيؤدي إلى تفكير الشركة في اتخاذ خطوات توسعية ما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى تنفيذ مشاريع جديدة.

ووجود شركات عملاقة في الداخل السعودي يعني أمرين وجود خبرات وكفاءات يمكن الاستفادة منها، وخلق فرص عمل وتدريب للكفاءات الوطنية

كما تدفع زيادة أرباح الشركة، إلى النظر مجددًا في طرح وظائف جديدة للخريجين من أبناء المملكة، مما يسهم في حل مشكلة البطالة.

إضافة إلى أن تنوع مجالات هذه الشركات إلى جانب تطبيق قوانين التوطين ستسهم في انخراط الشباب السعودي في أسواق العمل.

تنامي ملحوظ في اقتصاد المملكة



يأتي هذا في ظل التنامي الملحوظ في اقتصاد المملكة واتجاهها بشكل كبير للاعتماد على الاقتصاد غير النفطي.

تمكين المواطن والارتقاء بجودة حياته



وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة وأثر رؤية السعودية 2030، استطاعت الشركة تحقيق هذه النتائج مستمدة إياها من قوة وازدهار الاقتصاد الوطني التي أرست معالم التحول الرقمي الشامل والانطلاق نحو اقتصاد معرفي ذكي، وتمكين المواطن والارتقاء بجودة حياته بتسخير الإمكانات اللامحدودة للتقنية.