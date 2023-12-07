زيادة أسعار الغاز في أوروبا مع ظهور مؤشرات على ارتفاع الطلب

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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات أمس مع ظهور مؤشرات على احتمال ارتفاع الطلب في وقت لاحق من الشهر الحالي.





ارتفاع أسعار العقود الآجلة

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استخدام الغاز بدلا من الفحم

فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة القياسية بنسبة 4.4 %، في الوقت الذي تشير في تقديرات الأرصاد إلى حدوث انخفاضات غير طبيعية في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، رغم عودة الطقس المعتدل على المدى القريب.كما ارتفع سعر الغاز الهولندي بنسبة 3.6 % إلى 39.50 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل. كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 3.2 %.يأتي هذا بعد انخفاض أسعار الغاز خلال الأيام الماضية إلى أقل مستوياته منذ حوالي شهرين، مما أدى إلى زيادة استخدامه في بعض محطات الكهرباء كبديل أكثر جدوى للفحم.ووصل الغاز إلى ما يعرف باسم مستوى التحويل والذي تنتقل فيه شركات الكهرباء إلى استخدام الغاز بدلاً من الفحم في تشغيل محطات التوليد نظراً لانخفاض سعره، بحسب المحللين في مؤسسة إنيرجي سكان للأبحاث التابعة لشركة إنجي للطاقة.وحتى الآن تساعد مستويات مخزونات الغاز الطبيعي شبه القياسية في أوروبا والطقس المعتدل نسبياً في استقرار سوق الطاقة الأوروبية خلال فصل الشتاء بعد شهور من التذبذب.ورغم ذلك ما زالت الإمدادات محدودة في السوق التي تعتبر عرضة لتداعيات أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.