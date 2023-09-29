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صحيفة تواصل الالكترونية

رويترز: أوبك+ لن تجري أي تعديلات على سياسة الإنتاج في اجتماعها المقبل

أوبك
أوبك
أ أ
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قالت وكالة رويترز إنه من المستبعد أن تدخل مجموعة "أوبك +" أي تعديلات على سياستها الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع اللجنة الوزارية الأربعاء المقبل، حيث تحوم الأسعار حول أعلى مستوياتها في نحو 11 شهرًا.  اضافة اعلان
وذكرت مصادر مطلعة، أن اللجنة غالبًا لن تجري أي تغييرات في سياسة الإنتاج، مضيفة أن المشاركين لم يبحثوا أي شيء مماثل وسيكون الاجتماع عاديًا. 

اجتماع أوبك +  

ويجتمع وزراء "أوبك" والمنتجون المستقلون بقيادة روسيا، في الرابع من أكتوبر، ويمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الدعوة إلى اجتماع كامل لمجموعة المنتجين إذا لزم الأمر.  
وارتفعت أسعار النفط هذا الشهر فوق مستوى 96 دولارًا للبرميل، قبل أن تقلص مكاسبها قليلًا خلال الجلسات القليلة الماضية، لكن يعتقد محللون أنها ربما تكون بصدد تجاوز حاجز 100 دولار.  
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تخفيضات إنتاج "أوبك +" وزيادة الطلب، علاوة على التخفيضات الطوعية لإمدادات كل من السعودية وروسيا.

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