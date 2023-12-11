"روشن" تفوز بجائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا في قمة "big 5" العالمية

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فازت مجموعة روشن، المطور العقاري في المملكة، بلقب "أفضل استخدام للتكنولوجيا لهذا العام" في قمة وحفل جوائز Big 5 العالمية، التي تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً في قطاع الإنشاءات. اضافة اعلان





تشكيل مستقبل قطاعي العقارات والإنشاءات



أفضل استخدام للتكنولوجيا لهذا العام



وضع معايير جديدة في المملكة ورفع مستوى شكائنا



وشاركت روشن في الحدث الذي انطلق في ديسمبر الجاري في دبي، إلى جانب نخبة من القادة والمبتكرين والمؤثرين في تشكيل مستقبل قطاعي العقارات والإنشاءات.وشهد معرض "بيج 5 العالمي" حفل جوائز "Big 5 Global Impact Awards"السنوية، حيث تم ترشيح روشن في سبع فئات للجوائز.وشملت فئات الجوائز: القوى العاملة من مبادرة المستقبل، وشركة البناء المستدام للعام، ومشروع التوأم الرقمي لهذا العام ، ومجتمع المستقبل، وأفضل استخدام للتكنولوجيا لهذا العام، وجائزة التنوع والإنصاف والشمول، وقادة الاستدامة للعام.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر: لقد فاق معرض الخمسة الكبار توقعاتنا، حيث جمع نخبة من قادة العقارات والبناء لمناقشة مستقبل صناعة العقار.وأضاف أن حصولنا على جائزة أفضل تطبيق للتكنولوجيا في هذا العام بعد أن تم اختيارنا في القائمة المختصرة لسبع فئات من الجوائز، هو أمر يدعونا إلى التواضع ويشعرنا بالفخر.ونتطلع في الوقت نفسه، إلى وضع معايير جديدة في المملكة ورفع مستوى شركائنا للتأكيد على التزامنا بالتميز.