"روشن" تُعلن بدء بيع وحداث مجتمع "وارفة" في الرياض

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أعلنت مجموعة "روشن" للتطوير العقاري، عن إطلاق مبيعات مجتمع "وارفة" الجديد في حي الجنادرية بمدينة الرياض.

ويتميز مجتمع "وارفة" بطابعه المعماري السلماني الذي يربط الحاضر بالماضي. اضافة اعلان





تستهدف روشن توفير 1609 وحدة





تقنيات تفاعلية متنوعة





أرقام مشروع "وارفة"



وتستهدف "روشن" في المرحلة الأولى من المشروع توفير 1,609 وحدات سكنية، تتنوع ما بين الفلل، والتاون هاوس، والدوبلكس، المستوحاة من تصاميم العمارة السعودية.وتتوفّر فيها مجموعة من المرافق الحيوية، والمساحات الخضراء، والأماكن العامة، التي تُسهم في رفع جودة حياة السكّان.يذكر أن مركز المبيعات "وارفة" يقع شرق مدينة الرياض، حيث يضم مجسمًا مفصلًا للمشروع وتقنيات تفاعلية متنوعة، لاستعراض المجتمع والوحدات والمنشآت المختلفة داخل مجتمع وارفة.وتوفر تلك التقنيات تجربة فريدة لعملاء روشن تمكنهم من الاطلاع على تفاصيل الوحدات كافة بمختلف أنواعها وأحجامها والمجتمع بأكمله.وتقدر مساحة مشروع " وارفة " بـ 1.4 مليون متر مربع، ومن المخطط بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية على أرض المشروع لاستيعاب ما يقارب 13 ألف نسمة.إضافة إلى المرافق العامة من مراكز تجارية وخدمية، ومرافق صحية، وتعليمية، والمساجد، والساحات والحدائق العامة التي يبلغ إجمالي مساحتها 160 ألف متر مربع، التي من شأنها المساهمة في رفع نسبة المساحات الخضراء في المدينة، وتحسين جودة حياة السكّان.