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"روشن" تعقد 4 شراكات تجارية استراتيجية بقيمة 9 مليار ريال

واجهة روشن
"روشن" تعقد 4 شراكات تجارية استراتيجية بقيمة 9 مليار ريال
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أعلنت "روشن" المطور العقاري الرائد والأكثر موثوقية بالمملكة، عن إقامة 4 شراكات تجارية إستراتيجية بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، لتشمل مجالات البناء والبنية التحتية لمشاريع "روشن".اضافة اعلان
وذلك تحقيقاً لأهداف المجموعة المتجددة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأبرمت "روشن" وشركة "تشاينا هاربور الهندسية" اتفاقاً لتطوير 6700 وحدة سكنية، ومساجد، ومراكز مجتمعية.


مجتمعي سدرة و وارفة

بالإضافة إلى مناطق التجزئة والمرافق العامة للمشاريع المستقبلية في مجتمعي "سدرة" و"وارفة" في الرياض، والذي يبلغ قيمته 7.7 مليارات ريال، والذي يعد أكبر مشاريع السعودية.
ووقعّت "روشن" و"بي سي للخدمات البحرية" اتفاقية بقيمة 690 مليون ريال لتشمل أعمال القنوات والجسور في مشروع "مرافئ" الذي أعلنت عنه مؤخراً، والمرتبط بـ"مجتمع العروس" في شمال جدة.
وأبرمت مع شركة "سبك" اتفاقية بقيمة 840 مليون ريال لتغطي أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية لمجتمعات روشن الجديدة والمرتقب الإعلان عنها في المنطقة الغربية.


12 ألف مطبخ لمجتمعات مستقبلية

وأبرت اتفاقية تعاون أخرى مع "أبيات السعودية" لتصميم وتوريد حوالي 12,000 مطبخ بتصميم وجودة عاليتين لعدة مجتمعات مستقبلية تابعة لها.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" ديفيد جروفر: أمام هذا الملتقى البارز، 'سيتي سكيب'، يسرني أن أعلن عن أكبر عقد تجاري بين المشاريع الكبرى في المملكة ضمن عدد من العقود الأخرى.
وأضاف، نتبع في "روشن"، إستراتيجية تهدف إلى بناء شراكات متنوعة قائمة على الخبرة السعودية العميقة والتميز العالمي، لضمان تقديم حلول استثنائية لسكاننا ومجتمعاتنا.


توسيع شركات التوريد

وأضاف: بهذه الاتفاقيات الضخمة نقوي إستراتيجيتنا ونوسع شبكات التوريد، فهي تمثل تقدماً حقيقياً نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وذلك من خلال التركيز على تحسين جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد ودفع النمو، كما نسعى للارتقاء بالمملكة إلى آفاق جديدة، معتمدين على تفعيل مشاركة الموردين المحليين وبرم الاتفاقيات العالمية لتطوير البنية التحتية للمملكة.

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