روسيا تمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط حتى هذا الموعد

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أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.





مراجعة قرار خفظ الإنتاج



المملكة تمدد الخفض الطوعي



وأشار نوفاك إلى أن مراجعة قرار الخفض الطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، وذلك انطلاقا من الأوضاع في الأسواق العالمية.وبين نوفاك، في تصريحات، أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في أبريل الماضي، والذي يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، مؤكدا أن هذا الخفض الطوعي الإضافي في الإمدادات المخصصة للتصدير يأتي تعزيزا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.وكانت موسكو، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تعهدت بخفض إنتاجها بـ500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا من مارس الماضي وحتى نهاية العام.وأعلنت المملكة، في وقت سابق اليوم، عن تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي، لثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023.يشار إلى أن الدول الأعضاء في تحالف أوبك + قد وافقت، في الخامس من أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية 2023.ويضم تحالف أوبك + 23 دولة، بما فيها الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، إلى جانب 10 دول منتجة أخرى من بينها روسيا.