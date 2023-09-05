الأربعاء، 21 صفر 1445 ، 06 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

300 ألف برميل يومياً..

روسيا تمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط حتى هذا الموعد

ارتفاع أسعار النفط
النفط الروسي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

 أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

مراجعة قرار خفظ الإنتاج


وأشار نوفاك إلى أن مراجعة قرار الخفض الطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، وذلك انطلاقا من الأوضاع في الأسواق العالمية.

وبين نوفاك، في تصريحات، أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في أبريل الماضي، والذي يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، مؤكدا أن هذا الخفض الطوعي الإضافي في الإمدادات المخصصة للتصدير يأتي تعزيزا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

وكانت موسكو، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تعهدت بخفض إنتاجها بـ500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا من مارس الماضي وحتى نهاية العام.

المملكة تمدد الخفض الطوعي


وأعلنت المملكة، في وقت سابق اليوم، عن تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي، لثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023.

يشار إلى أن الدول الأعضاء في تحالف أوبك + قد وافقت، في الخامس من أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية 2023.

ويضم تحالف أوبك + 23 دولة، بما فيها الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، إلى جانب 10 دول منتجة أخرى من بينها روسيا.

اقرأ أيضا

تمويل ميسر من الصندوق الصناعي للمشاريع بنسبة 50% من التكلفة

ارتفاع أسعار النفط وقلق في الأسواق من نقص الإمدادات

ترافيجورا: النفط مرشح لارتفاعات سعرية رغم "الهشاشة" (تحليل)

195 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع

صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع الأهلية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

صندوق الاستثمارات العامة 7:27 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع الأهلية

أسعار النفط 3 5:38 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تباين أسعار النفط مع انحسار دعم الصين لإنعاش الاقتصاد

اسعار النفط 6:33 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

أسعار النفط ترتفع بفضل نقص المعروض والانقلاب العسكري في الجابون

ارتفاع أسعار النفط 7:27 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

تراجع المخزونات الأمريكية ومخاوف الإمدادات يدفعان أسعار النفط للارتفاع

اقرأ أيضا

F5NA-z8a4AAGOz7
5:18 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

"سيتي سكيب" انطلاق أكبر معرض عقاري في العالم الأحد القادم بالرياض

اسعار الاسهم
4:55 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

مؤشر الأسهم مستمر في الإنخفاض

مبادرة تحفيز الصناعة
4:48 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة لإصدار شهادة المحتوى المحلي لهذا الهدف

وزارة الطاقة
4:47 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

لطاقة: تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعلانات-المشاهير
11:07 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

دراسة: الجمهور في المملكة لا ينخدع في إعلانات المشاهير

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

علم المملكة
10:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

أهم 10
9:34 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مصير حساب المواطن وعقوبة "فزعة" الزميل لزميله في العمل

أخطار العودة للعمل
9:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

الراتب
9:02 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها