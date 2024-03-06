رقم قياسي.. البيتكوين تتخطى 69 ألف دولار لأول مرة

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تجاوزت عملة البيتكوين لفترة وجيزة أعلى مستوى قياسي لها وهو 69 ألف دولار قبل أن تنخفض بأكثر من 10 في المئة في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

ووصلت العملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم إلى أعلى مستوى عند 69,202 دولارًا الثلاثاء – متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 68,999.99 دولارًا الذي سجلته في نوفمبر 2021 – قبل أن تتراجع إلى حوالي 62,300 دولار.

وسجلت ثاني أكبر عملة مشفرة، "إيثر"، أيضًا مكاسب كبيرة أمس، حيث ارتفعت سعرها، بنسبة 3 في المئة إلى 3815 دولارًا قبل أن ينخفض إلى أقل من 3400 دولار - متراجعًا بأكثر من 6 في المئة.





ارتفاع عملة البيتكوين



انخفاض قيمة عملة البيتكوين



ومنذ الأول من يناير، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 40 في المئة تقريبًا. في العام الماضي، ارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة مذهلة بلغت 175 في المئة.وذكرت صحيفة "نيويوروك بوست"، أن ارتفاع عملة البيتكوين بعيا كل البعد عن "شتاء العملات المشفرة" الذي بدأ في أواخر عام 2021، عندما وصلت العملة الرقمية إلى 70 ألف دولار قبل أن تهبط إلى أقل من 16 ألف دولار في أواخر عام 2022.منذ ذلك الحين، بدأت عملة البيتكوين تتعافى تدريجيًا بشكل متقطع.وقال خبراء، إن إعطاء هيئة الأوراق المالية والبورصة، الضوء الأخضر لـ 11 صندوقاً متداولاً في البورصة لعملة بيتكوين، أثار شهية المستثمرين.ويتوقع محللو العملات المشفرة أيضًا "انخفاض" قيمة عملة البيتكوين إلى النصف الشهر المقبل.والنصف هو عملية تتم كل أربع سنوات حيث يتم تخفيض معدل إصدار الرموز إلى النصف، إلى جانب المكافآت الممنوحة للقائمين بالتعدين.ويقتصر المعروض من عملة البيتكوين على 21 مليونًا، تم استخراج 19 مليونًا منها بالفعل.