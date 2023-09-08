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رغم تراجع الأسعار.. النفط يُسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

اسعار الذهب
أسعار النفط تتراجع اليوم .. لكنها تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
أ أ
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 سبتمبر، وتداول خام برنت دون مستويات 90 دولاراً للبرميل، ومع ذلك لا تزال الأسعار تتجه نحو تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.اضافة اعلان
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% إلى 89.36 دولار للبرميل.


تراجع الخام الأمريكي

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.74% إلى 86.23 دولار للبرميل.
ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع في ظل مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات خلال ذروة موسم الطلب الشتوي.
إضافة الى تاثير قيام المملكة وروسيا بتمديد تخفيضاتهما الطوعية حتى نهاية العام.


تحقيق مكاسب على مدار الأسبوع

أما على مدار الأسبوع، يتجه الخامان لتحقيق مكاسب بنحو 1%.
فيما كشفت بيانات اقتصادية أمس الخميس، تراجع مخزونات النفط الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي، وسط انخفاضها بأكثر من 6% الشهر الماضي.
ويأتي ذلك في ظل تشغيل المصافي بمعدلات مرتفعة لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.

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