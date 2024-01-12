رصدت 272 ألف مخالفة.. النقل تجري 1.8 مليون عملية فحص على شاحنات النقل

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أجرت الفرق الرقابية للهيئة العامة للنقل مليون
و881.535 ألف عملية فحص رقابية على شاحنات نقل البضائع بكافة مناطق المملكة خلال
عام 2023.
رصد 272 الف مخالفة في قطاع النقلوأوضحت الهيئة أنها رصدت خلال عمليات الفحص
“272,094” مخالفة بمعدل امتثال بلغ 91 %.
وأبانت أن هذه المخالفات شملت طبقًا لحالة المخالفة: عدم وجود بطاقة تشغيل للمركبة، وبطاقة السائق، وعدم وجود وثيقة نقل البضائع.
وكذلك عدم مطابقة حواجز الحماية للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.
أنواع المخالفات في قطاعات النقل المختلفةوتهدف الهيئة إلى ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان
تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية المتبعة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتواصل الهيئة مهامها في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد على مدار العام على مختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي، كما تحرص على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع النقل.