الجمعة، 30 جمادى الثانية 1445 ، 12 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رصدت 272 ألف مخالفة.. النقل تجري 1.8 مليون عملية فحص على شاحنات النقل

الهيئة العامة للنقل1
الهيئة العامة للنقل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أجرت الفرق الرقابية للهيئة العامة للنقل مليون و881.535 ألف عملية فحص رقابية على شاحنات نقل البضائع بكافة مناطق المملكة خلال عام 2023.اضافة اعلان

رصد 272 الف مخالفة في قطاع النقل

وأوضحت الهيئة أنها رصدت خلال عمليات الفحص “272,094” مخالفة بمعدل امتثال بلغ 91 %.
وأبانت أن هذه المخالفات شملت طبقًا لحالة المخالفة: عدم وجود بطاقة تشغيل للمركبة، وبطاقة السائق، وعدم وجود وثيقة نقل البضائع.
وكذلك عدم مطابقة حواجز الحماية للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.

أنواع المخالفات في قطاعات النقل المختلفة

وتهدف الهيئة إلى ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية المتبعة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتواصل الهيئة مهامها في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد على مدار العام على مختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي، كما تحرص على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع النقل.

وسائل التواصل مع هيئة النقل

وتدعو الهيئة جميع الراغبين في الحصول على معلومات إضافية إلى زيارة موقعها الإلكتروني (من هنا)، أو تقديم الملاحظات والبلاغات عن طريق منصات التواصل المعتمدة ومركز الاتصال الموحد 19929.

اقرأ أيضا

مؤشر سوق الأسهم "تاسي" ينخفض 0.2% ويغلق عند 12116 نقطة

مجلس الشؤون الاقتصادية يجتمع عبر الاتصال المرئي ويناقش هذه التقارير

بالخطوات.. "إيجار" تُعلن إتاحة سداد الدفعات الإيجارية عبر "أبل باي"

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 11 يناير.. اليورو يسجل 4.12 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11 يناير.. عيار 21 يسجل 215 ريالًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أكويلم
9:26 ص الخميس، 11 يناير 2024

تعرف على "أكويلم".. وجهة نيوم المستقبلية المصممة بين الجبال

شركات التكنولوجيا
8:37 ص الخميس، 11 يناير 2024

مايكروسوفت وأمازون وجوجل تعزز عملياتها في المملكة

هيئة الزكاة
7:49 ص الخميس، 11 يناير 2024

"الزكاة": شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين

الرياض
5:12 ص الخميس، 11 يناير 2024

"السيادي السعودي" ينشئ أقوى قطاع لرأس المال الاستثماري في المنطقة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
2:53 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. "سيارات مدعومة" لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. ما حقيقة الأمر؟

حساب المواطن
1:57 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يطالب هؤلاء باتخاذ إجراء ضد البنوك

حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف
1:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

نزهة لا تفوتها.. استمتع بأفضل الأوقات في حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني
12:35 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. أهالي غزة: مساعدات المملكة سترت علينا وخفّفت معاناتنا الإنسانية

ارتفاع أسعار النفط
12:26 م الجمعة، 12 يناير 2024

أسعار النفط والغاز والذهب تصعد مدفوعة بتوترات اليمن

حساب المواطن - ريال
11:49 ص الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا تراجعت الدفعة للبعض من 1200 إلى 400 ريال؟