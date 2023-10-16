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رجل أعمال يوجه نصائح مهمة لجني الأرباح

2023-10-16_01-56-18
رجل أعمال
أ أ
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وجه رجل أعمال عدة نصائح مهمة جدا في مجال "البيزنس" والتي تساعد في الاستحواذ على نسبة كبيرة من السوق وتحقيق أرباح.

فيديو متداول:اضافة اعلان


وقال في مقطع فيديو متداول: "أحرق فلوس تجيب فلوس، في البيزنس هناك العديد من البنود من بينها بند المصاريف التشغيلية والتسويقية والرواتب وغيرها".

وأضاف: "هناك منافسة سعرية دائما بينك وبين المنافسين"، وتابعا: "أفرق بالسعر عن المنافسين، ما يقل عن 20 إلى 30 % بحيث أنك تحتفظ بهامش ربح بين هذه النسب وتكون عارف أن المنافسين تزيد أرباحهم عن 40 %".

زيادة الميزانية التسويقية:


وطالب بزيادة الميزانية التسويقية إلى 100 % وبهذه الحركات تستحوذ على نسبة تسويقية كبيرة جدا وتتغلب على المنافسين في المجال

مشروع ناجح


ويحتاج المشروع الناجح إلى خطة واضحة ودراسة جيدة قبل البدء في تنفيذه لذا فإنه من المهم جدا اختيار المجال بعناية ووضع جميع العناصر التي تضمن نجاحه.

كما أن هناك العديد من مبادئ القيادة التي يجب تعلمها إذا كنت شارعا في البدء في مشروع وتحت يديك العديد من الموظفين، فالقائد الناجح لابد من توفر العديد من الشروط فيه.


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