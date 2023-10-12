ربط حساب القاصرين بالإشراف على التصرفات المالية

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طالب مجلس
الشورى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى التنسيق مع
البنك المركزي للحصول على ربط حساب القاصرين بنظام الهيئة الخاص بالإشراف على
التصرفات المالية.
وأصدر المجلس
قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن
في حكمهم للعام المالي 1443 / 1444هـ.
الولاية على
أموال القاصرين
واتخذ المجلس
قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ملحوظات
الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
اللجنة المالية
والاقتصادية
وطالب المجلس بدعم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويدها بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء.
من ناحية أخرى دعا
المجلس مؤسسة حديقة الملك سلمان إلى الالتزام بالهوية والمحافظة على التراث
الطبيعي من خلال التركيز على النباتات المحلية في تشجير الحديقة.
مؤسسة حديقة
الملك سلمان
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان.