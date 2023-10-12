ربط حساب القاصرين بالإشراف على التصرفات المالية

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طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى التنسيق مع البنك المركزي للحصول على ربط حساب القاصرين بنظام الهيئة الخاص بالإشراف على التصرفات المالية. اضافة اعلان





الولاية على أموال القاصرين





اللجنة المالية والاقتصادية





مؤسسة حديقة الملك سلمان





استخدام التقنيات الحديثة



وأصدر المجلس قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1443 / 1444هـ.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.وطالب المجلس بدعم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويدها بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء.من ناحية أخرى دعا المجلس مؤسسة حديقة الملك سلمان إلى الالتزام بالهوية والمحافظة على التراث الطبيعي من خلال التركيز على النباتات المحلية في تشجير الحديقة.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان.وأكد المجلس في قراره بأن على المؤسسة استخدام التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنشآت وفي أعمال التشغيل والصيانة.