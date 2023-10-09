راجع حسابك البنكي.. بشرى سارة لهؤلاء المزارعين

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة السادسة عشر لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية. اضافة اعلان





إغلاق الحسابات عبر "محصولي"





صرف حوالي 85 مليون لـ 106 مزارعين





أصحاب العلاقة التعاقدية





بداية استلام القمح المحلي من المزارعين



ويقصد بهم الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهما لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.وأوضحت الهيئة، أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (84,861,031) ريالًا، وذلك لكمية (45,602) طنًا، لعدد (106) مزارعين.وتضمنت (20) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1,670,443,751) ريالًا، وذلك لكمية (938,094) طنًا، لعدد (2702) مزارعًا.يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (1,182,485) طنًا، لعدد (3204) مزارعين.