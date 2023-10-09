الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

راجع حسابك البنكي.. بشرى سارة لهؤلاء المزارعين

مزارعي القمح
صرف مستحقات مزارعي القمح
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة السادسة عشر لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية.اضافة اعلان


إغلاق الحسابات عبر "محصولي"

ويقصد بهم الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهما لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.


صرف حوالي 85 مليون لـ 106 مزارعين

وأوضحت الهيئة، أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (84,861,031) ريالًا، وذلك لكمية (45,602) طنًا، لعدد (106) مزارعين.


أصحاب العلاقة التعاقدية

وتضمنت (20) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1,670,443,751) ريالًا، وذلك لكمية (938,094) طنًا، لعدد (2702) مزارعًا.


بداية استلام القمح المحلي من المزارعين

 يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (1,182,485) طنًا، لعدد (3204) مزارعين.

اقرأ أيضا

345433443
1:57 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

المملكة تُعلن خارطة طريق لزراعة 10 مليارات شجرة في أسبوع المناخ

786786
1:54 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

مشاركة عالمية واسعة في القمة العالمية لقادة العقار بالرياض

مشروع وارفة
12:45 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

"روشن" تُعلن بدء بيع وحداث مجتمع "وارفة" في الرياض

التوصيل عبر المنصا
11:57 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

سجلات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة تقفز 45%

اقرأ أيضا

100 شركة وطنية في معرض "صُنع في السعودية" الاثنين القادم

حققتها المملكة بالفعل.. المركزي الأوروبي يسعى لخفض التضخم إلى 2%

أسعار العملات اليوم.. الجنيه الإسترليني يسجل 4.58 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 223 ريالاً

قفزة بأسعار النفط.. هل تأثرت الأسواق بما يحدث في فلسطين؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

النفط
2:22 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

بعد التراجع .. "برنت" يقفز إلى 87 دولارا للبرميل

الجبير
11:56 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجبير: المملكة تسعى أن تكون دولة رائدة في الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي

صندوق الاستثمارات العامة
7:21 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الاستثمارات العامة يطلق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية

عقارات
6:30 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بقيمة 1.2 مليار ريال .. المملكة تسجل 835 صفقة عقارية في يوم واحد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:37 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن

رياح نشطة
1:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

أخبار السعودية
1:03 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. تسجيل الراتب بالضمان الاجتماعي وشروط الحد المانع من دعم حساب المواطن

about-imc
12:24 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"

سكني
12:23 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل أُلغي شرط العامين على الطلاق لاستحقاق دعم سكني؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن
12:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.. تنبيه من حساب المواطن بخصوص بيانات الدخل