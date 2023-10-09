راجع حسابك البنكي.. بشرى سارة لهؤلاء المزارعين

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة السادسة عشر
لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين
والشركات الزراعية.اضافة اعلان
إغلاق الحسابات عبر "محصولي"
ويقصد بهم الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهما لهذا الموسم 1444 /
1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على
الموقع الرسمي للهيئة.
صرف حوالي 85 مليون لـ 106 مزارعين
وأوضحت الهيئة، أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية
لهذه الدفعة مبلغ (84,861,031) ريالًا، وذلك لكمية (45,602) طنًا، لعدد (106)
مزارعين.
أصحاب العلاقة التعاقدية
وتضمنت (20) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي
ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1,670,443,751) ريالًا، وذلك لكمية
(938,094) طنًا، لعدد (2702) مزارعًا.
بداية استلام القمح المحلي من المزارعين
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي
من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية
المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (1,182,485) طنًا، لعدد (3204) مزارعين.