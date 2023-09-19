رئيس "أرامكو" يحذر من الآثار الاقتصادية المدمرة للتحول السريع للطاقة

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دعا المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، لاتخاذ إجراءات من أجل تفادي أزمة طاقة أكثر خطورة، وتجنّب حدوث فجوة فيما يتعلق بتحوّلات الطاقة بين شمال وجنوب العالم. اضافة اعلان

وسلّط الناصر، الضوء على الحاجة إلى خطة عالمية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة تتسم بالواقعية والتوازن وتنوّع مصادر الطاقة التي تشتمل عليها، بحيث لا تنحاز لمصادر على حساب مصادر أخرى.





استيعاب سرعات التنفيذ





تأمين لقمة العيش والبقاء





المستقبل الغامض للمستثمرين





تحول كامل للاقتصاد العالمي



مشيراً إلى أهمية أن تكون الخطة قادرة على استيعاب سرعات التنفيذ المختلفة للدول حسب إمكاناتها وأوضاعها الاقتصادية.وشدّد على أن خطط تحول الطاقة ينبغي أن تراعي العواقب المحتملة في حال تم تجاهل القضايا المتعلقة بأمن الطاقة، والقدرة على إتاحة الطاقة بتكاليف معقولة.وقال الناصر: في حين يركز الكثيرون في دول شمال العالم التي تتمتع بمعايير عالية في جودة الحياة على الاستدامة البيئية، فإن الأولوية بالنسبة إلى الكثيرين في جنوب العالم هي تأمين لقمة العيش والبقاء.مخاطر التخلص من الطاقة التقليديةواستعرض رئيس «أرامكو» المخاطر المتعلقة بالتخلص التدريجي من الطاقة التقليدية قبل الأوان، وعلّق: إن أوجه القصور في خطط التحوّل الراهنة تسبب ارتباكاً جماعياً للصناعات التي تُنتج أو تعتمد على الطاقة.وأضاف، الأمر الذي يجعل المستقبل بالنسبة للمستثمرين غامضاً، مما يؤدي إلى زيادة خطر حدوث خللٍ حاد في توازن العرض والطلب في مجال الطاقة التقليدية.وبالتالي زيادة أزمة الطاقة، التي لن تؤثر سلباً فقط على الاستثمارات، بل ستحُدّ من ازدهار وتقدم الدول والشعوب.وأضاف الناصر: «نحن نتحدث اليوم عن تحوّلٍ كامل للاقتصاد العالمي بقيمة تصل إلى 100 تريليون دولار، ومن المرجح أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 نتيجة لزيادة عدد مستهلكي الطاقة.يشار إلى أن مجلس البترول العالمي، كرّم المهندس أمين الناصر بـ«جائزة ديوهورست» التي تُمنح للقادة الأكثر تأثيراً في قطاع النفط والغاز والطاقة العالمية.