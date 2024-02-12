الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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رئيس أرامكو : نفي بوعودنا في توفير الطاقة ونسعى إلى رفع الإنتاج اليومي

رئيس ارامكو
رئيس شركة أرامكو
أ أ
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أكد رئيس شركة أرامكو المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو  على أن الشركة تفي بوعودها في توفير الطاقة ونبحث عن رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاج اليومي.اضافة اعلان
جاء خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في الظهران، وفقا لـ تقرير "قناة الاخبارية".

أرامكو سوف تستمر في الإنتاج والاستثمار

وقال الناصر: سوف نستمر في الانتاج، وفي الاستثمار لأن الكهرباء تزداد إلى %2.3 كل سنة ، أما ما يخص الغاز فهو يزيد 5% بسكل عام.
وأضاف، لا أريد المراهنة على الأعوام القادمة، لانه يعتمد على عدة مجالات وعناصر مختلفة، ولأن النظام الكهربائي نظام متجدد، قد يعتمد على الكربون أو الهيدروجين وغيره.

علينا أن نستمر في البحث والاستثمار

وتابع، وأنثاء زيارتي لحقل شيبه رأيت منطقة صغيرة تنتج الكثير من الجيجاوات، والناس لا تتخيل ما قد يتم انتاجه أو كيف يتم؟ لن اتحدث عن العرض والطلب بشكل عام ، ولكن دعونا نستثمر في الطاقة المتجددة المتاحة.
وأشار إلى أن الفرص هى للاستمرارية والاستثمار أكثر في هذا المجال، والاستثمرارية في العرض، المهم ان نبتكر أكثر وأكثر ، ويجب علينا ان نبحث ونستمر في البحث والاستثمار.

النظام الشمسي لا يوفر إلا 20% فقط من احتياجات الطاقة

ونوه إلى أن النظام الشمسي هو أرخص ولكنه لا يدعمك إلا بـ 20% فقط من الاحتياجات، بل أنه غير قادر على تشغيل كل الأجهزة التي نستخدمها، وبالكثير يمكن أن يشغل التكييف والتليفزيون.
وقال الناصر إن النظام متكامل في العالم أجمع والتضاريس والأماكن تختلف من مكان لآخر، وليس الجميع مطالب بالبحث عن الحلول لكن البحث في موارد الغاز والنفط سوف يستمر.

نمتلك التقنيات الحديثة في البحث والتحري عن النفط

وأكد بقوله: سوف نستمر في زيادة الانتاج في الغاز والنفط أكثر وأكثر ولدينا التقنيات الحديثة في البحث والتحري عن النفط.


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