دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

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شهدت قائمة "أكثر 20 دولة منتجة للفواكه في العالم"، تواجد دولة عربية، لتحتل المركز الـ12، بإجمالي إنتاجي وصل لـ14 مليون و733 ألف و617 طنًا. اضافة اعلان





مصر تزاحم الكبار في إنتاج الفواكه عالميًا



674.5 مليار دولار إيرادات الفواكه 2023



4 دول تتصدر إنتاج الفواكه عالميًا



وأشار موقع"Insider Monkey"، إلى أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي زاحمت ترتيب أكبر 20 دولة من منتجي الفواكه في العالم.وتابع التقرير أن المزارعين المصريين يركزون على زراعة الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والمانجو والجوافة والتين والرمان.منوهًا إلى استخدام المزارعين المصريين لتقنيات حديثة لضمان الحصول على محاصيل صحية وعالية الجودة.شهدت صناعة إنتاج الفاكهة عالميًا نموًا كبيرًا، مع تزايد الطلب على المنتجات الطازجة والصحية من المستهلكين في جميع أنحاء العالم.وفقًا للإحصاءات المالية الأخيرة بحسب موقع"statista"، في عام 2023، حقق سوق الفواكه الطازجة إيرادات بقيمة 674.5 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 6.79%، من عام 2023 إلى عام 2028.وتتصدر دول الصين والهند والبرازيل وتركيا، قائمة الدول المنتجة للفواكه، مسخرة مناخاتها الفريدة وتربتها الخصبة وخبرتها الزراعية لتصبح رائدة عالميًا في إنتاج الفاكهة.صنف الموقع أفضل الدول المنتجة للفاكهة في العالم بناءً على عدد الفواكه المنتجة بالطن، في عام 2020. وتأتي البيانات من منظمة "الأغذية والزراعة" (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة).