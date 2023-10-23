خلال 15 عامًا.. ارتفاع أسعار العقارات في جدة بـ 581%

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سجلت أسعار العقار في جدة، ارتفاعًا خلال 15 عامًا بنسبة تصل إلى نحو 581%، وفقًا للبيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية. اضافة اعلان

ويحسب الأرقام التي استعرضتها فضائية "الإخبارية"، حول الحركة العقارية في مدينة جدة خلال 15 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2009.





ارتفاع بنسبة 429%



المؤشر العقاري



إذ سجل متوسط سعر المتر آنذاك 489 ريالاً، وارتفع على مدار الخمس سنوات التالية، ليصل متوسط سعر المتر في عام 2013 إلى 2591 ريالاً، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 429%.وفي عام 2014، سجل متوسط سعر المتر 2744 ريالاً، وارتفع في العام التالي ليصل إلى أكثر من 3 آلف ريال.لتبدأ الأسعار منذ ذلك الوقت انخفاضًا على مدى الخمس سنوات التالية، ليصل في عام 2018 إلى 2223 ريالاً.وخلال السنوات الخمس الأخيرة بدءًا من عام 2019، سجل متوسط سعر المتر 2167 ريالاً، مواصلاً الارتفاع حتى العام الجاري 2023 بما نسبته 582%، مقارنة بما كان عليه قبل 15 عامًا.ويعد مؤشر الرقم القياسى العام لأسعار العقارات, أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.ويشتمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية وهي:-القطاع السكني، ويتكون من (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت).-القطاع التجاري ويتكون من (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري).- القطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد وهو الأرض الزراعية.