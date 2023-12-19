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خطوة غير مسبوقة.. ابتكار جهاز يجعلك تعمل وأنت نائم!

الجهاز
جهاز تحفيز الأحلام المدركة
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ذكرت شركة أمريكية ناشئة أن جهازاً ابتكرته على شكل عصابة للرأس من شأنه أن يتيح للناس ممارسة عملهم خلال ساعات النوم.
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جهاز "هالو" يحث على حدوث الأحلام المدركة

وصممت شركة "بروفاتيك" جهاز "هالو" Halo  كي يحث على حدوث الأحلام المُدرَكة، فتأتي لصاحبها الذي يرتدي تلك العصابة للرأس مع وعيه بأنه نائم.
ومن ثم يكون قادراً على التحكم في تجربته الحلمية، والحلم المدرك هو ذاك الذي يعي فيه النائم أنه منخرط في حلم.
وتزعم الشركة أن جهاز هالو يضيف إلى تلك الحالة، إعطاء من يرتديها القدرة على التدخل في مجريات الحلم وصولاً إلى العمل في تلك الحالة.

جهاز تحفيز عصبي لا يحتاج إلى تدخل جراحي

وتصف "بروفاتيك" جهازها "هالو" بأنه "جهاز تحفيز عصبي لا يتطلب تثبيته أي تدخل جراحي، ويضع في المتناول صندوق الاختبارات الأساس لحل المشكلات المختلفة.
وتدعي الشركة أن العامل المقيد الوحيد يبقى خيال الشخص الذي يرتدي عصابة الرأس التقنية التي ابتكرتها.
وترمي الشركة إلى استخدام إشارات الموجات فوق الصوتية المركزة بغية تنشيط حالة الحلم المدرك.

تتيح الموجات للعمال إيجاد حلول مبتكرة

ويقول مؤسس "بروفاتيك" إريك وولبيرغ أن من شأن تلك الموجات أن تتيح للعمال فرصة تنفيذ عروض توضيحية أو إيجاد حلول مبتكرة للمسائل المتعلقة بمهام صعبة.
ويذكر الموقع الإلكتروني لتلك الشركة أنك "في الأحلام المدركة، تتحرر من قوانين الفيزياء التقليدية التي تشمل الجاذبية، وحفظ الطاقة، وحفظ الكتلة".

مشاهير العلوم والرياضيات تمتعوا بالأحلام المدركة

وينسب لمشاهير التاريخ في العلوم والرياضيات والفن الفضل إلى أحلامهم المدركة في اكتشافاتهم الأكثر أهمية"، وفق ذلك الموقع الإلكتروني.
ووفق تقديرات علماء الأعصاب، فإن نحو 70 في المئة من الناس تراودهم الأحلام الواعية مرة واحدة في أقل تقدير أثناء حياتهم، وركزت البحوث الحديثة على تحفيز هذا الشكل من الأحلام.
وفي عام 2017، اختبر علماء من "جامعة أديلايد" الأسترالية ثلاث تقنيات تعزز فرصة حدوث هذه الأحلام.

أسعار الجهاز الجديد وموعد طرحه

وليست "بروفاتيك" الشركة الناشئة الأولى التي تعد بالقدرة على خوض الأحلام المدركة، ولكن لم تقدم أي شركة بعد منتجاً يوفر هذه التجربة للمستهلكين بطريقة متسقة ومضبوطة.
ومن المتوقع أن تتراوح كلفة جهاز "هالو" من إنتاج شركة "بروفاتيك" بين ألف و500 دولار، وألفي دولار عند إطلاقه في عام 2025، وفق مجلة "فورتشن" Fortune، مع إمكانية حجز جهاز بدفع عربون وقدره 100 دولار.

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