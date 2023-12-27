خطوات ورابط الحصول على وظيفة في التعليم عبر تمهير 1445

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أعلنت العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، عن توفر الوظائف المتاحة لديها من خلال برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير". اضافة اعلان





مميزات التسجيل في برنامج "تمهير"



أهم الشروط اللازمة للتسجيل برنامج تمهير



ما أهم مميزات برنامج تمهير؟



طريقة التسجيل في برنامج تمهير



شروط الحصول على شهادة الخبرة من البرنامج



المستندات اللازمة للتقديم على البرنامج



ويهدف برنامج تمهير إلى تطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية من حديثي التخرج أو العاملين.ويعمل البرنامج على تدريبهم داخل مؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص، وذلك لإمدادهم بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها في سوق العمل.يجب على المتقدم في برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” أن ينطبق عليه عدة شروط كما يلي:1ـ لا يشترط وجود خبرة.2ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.3ـ ليس لديه وظيفة حاليًا، ولم يعمل خلال 6 أشهر السابقة.4ـ لا يكون قد شارك في السابق في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.5ـ حصول المتقدم على إحدى المؤهلات المعلن عنها في إعلان الوظيفة.ـ يوجد مزايا عديدة لبرنامج التدريب على رأس العمل “تمهير“، وتشمل أهم مزاياه ما يلي:ـ حصول المتدرب على تأمين ضد المخاطر..ـ أيضًا حصوله على مكافأة مالية من الصندوق الخاص بتنمية الموارد البشرية.ـ يساعد البرنامج في توفير فرص التوظيف عن طريق اكتساب الخبرات بعد التخرج.ـ حصول المتدرب على حقائب تدريبية إلكترونية.ـ بعد إتمام البرنامج التدريبي يحصل المتدرب على شهادة معتمدة، والتي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لمهاراته وإمكانياته.يمكن لكل خريجي الجامعات والدبلومات الفنية والصحية التقديم على برنامج تمهير من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي:1ـ أولا تقوم بالتسجيل على البوابة الوطنية للعمل.2ـ ثم تضغط على جميع البرامج من القائمة.3ـ وتقوم باختيار برنامج تمهير.4ـ وبعدها تدخل كل البيانات المطلوبة منك.5ـ ثم تضغط على إرفاق لترفق بعدها الأوراق المطلوبة للتقديم مثل شهادة التخرج.6ـ وأخيرا تضغط على كلمة إرسال ثم توافق على كل الأحكام والشروط الموجودة ثم تضغط على تقديم.ـ يمكن لأي شخص قبل في البرنامج أن يحصل على شهادة خبرة من صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال توافر الشروط الأتية:ـ أن يكمل المتدرب جميع الدورات التدريبة الإلكترونية.ـ لا يقل حضوره عن 75% في كل برامج التدريب.ـ يجب أن تقدم المنشأة تقييم للمتدرب في النهاية.ـ يجب على المتدرب أن يقدم تقييم للبرنامج في النهاية.ـ لا يستبعد أي متدرب إلا إذا أخلى بأحد الشروط السابقة.1ـ يجب إحضار بعض المستندات قبل التقديم على البرنامج ليتم قبولك وهي:2ـ شهادة التخرج من الجامعة أو الدبلوم.3ـ رقم الحساب المصرفي الخاص بالمتقدم.4ـ صورة من الهوية الشخصية.