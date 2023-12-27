الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطوات ورابط الحصول على وظيفة في التعليم عبر تمهير 1445

تمهير4
وظائف برنامج تمهير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، عن توفر الوظائف المتاحة لديها من خلال برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".اضافة اعلان

مميزات التسجيل في برنامج "تمهير"

ويهدف برنامج تمهير إلى تطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية من حديثي التخرج أو العاملين.
ويعمل البرنامج على تدريبهم داخل مؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص، وذلك لإمدادهم بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها في سوق العمل.


أهم الشروط اللازمة للتسجيل برنامج تمهير

يجب على المتقدم في برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” أن ينطبق عليه عدة شروط كما يلي:
1ـ لا يشترط وجود خبرة.
2ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
3ـ ليس لديه وظيفة حاليًا، ولم يعمل خلال 6 أشهر السابقة.
4ـ لا يكون قد شارك في السابق في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.
5ـ حصول المتقدم على إحدى المؤهلات المعلن عنها في إعلان الوظيفة.

ما أهم مميزات برنامج تمهير؟

ـ يوجد مزايا عديدة لبرنامج التدريب على رأس العمل “تمهير“، وتشمل أهم مزاياه ما يلي:
ـ حصول المتدرب على تأمين ضد المخاطر..
ـ أيضًا حصوله على مكافأة مالية من الصندوق الخاص بتنمية الموارد البشرية.
ـ يساعد البرنامج في توفير فرص التوظيف عن طريق اكتساب الخبرات بعد التخرج.
ـ حصول المتدرب على حقائب تدريبية إلكترونية.
ـ بعد إتمام البرنامج التدريبي يحصل المتدرب على شهادة معتمدة، والتي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لمهاراته وإمكانياته.


طريقة التسجيل في برنامج تمهير

يمكن لكل خريجي الجامعات والدبلومات الفنية والصحية التقديم على برنامج تمهير من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي:
1ـ أولا تقوم بالتسجيل على البوابة الوطنية للعمل.
2ـ ثم تضغط على جميع البرامج من القائمة.
3ـ وتقوم باختيار برنامج تمهير.
4ـ وبعدها تدخل كل البيانات المطلوبة منك.
5ـ ثم تضغط على إرفاق لترفق بعدها الأوراق المطلوبة للتقديم مثل شهادة التخرج.
6ـ وأخيرا تضغط على كلمة إرسال ثم توافق على كل الأحكام والشروط الموجودة ثم تضغط على تقديم.

شروط الحصول على شهادة الخبرة من البرنامج

ـ يمكن لأي شخص قبل في البرنامج أن يحصل على شهادة خبرة من صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال توافر الشروط الأتية:
ـ أن يكمل المتدرب جميع الدورات التدريبة الإلكترونية.
ـ لا يقل حضوره عن 75% في كل برامج التدريب.
ـ يجب أن تقدم المنشأة تقييم للمتدرب في النهاية.
ـ يجب على المتدرب أن يقدم تقييم للبرنامج في النهاية.
ـ لا يستبعد أي متدرب إلا إذا أخلى بأحد الشروط السابقة.


المستندات اللازمة للتقديم على البرنامج

1ـ يجب إحضار بعض المستندات قبل التقديم على البرنامج ليتم قبولك وهي:
2ـ شهادة التخرج من الجامعة أو الدبلوم.
3ـ رقم الحساب المصرفي الخاص بالمتقدم.
4ـ صورة من الهوية الشخصية.

اقرأ أيضا

الزكاة تفرض 3 غرامات على المنشآت الأجنبية بسبب ضريبة الدخل

تراجع أسعار النفط مع عودة شركات الشحن الكبرى إلى البحر الأحمر

عاجل.."لم تحدث منذ 24 عاما".. أسباب ارتفاع الإيجارات في المملكة

النفط يواصل الصعود رغم قلق المستثمرين .. و"برنت" عند 81 دولارا للبرميل

بتداولات بلغت 7.5 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

موانئ
4:53 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

"موانئ" تضع حجز أساس منطقة لوجستية متكاملة في ميناء الملك عبدالعزيز

438761c0-a1ef-4465-9783-3826e89ee582
2:34 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

"مدن" تحصد جائزة الجهة الأكثر جذبًا للاستثمار في جوائز "ندلب للتميز"

اقتصاد1
1:01 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

678 مليار ريال حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال 10 أشهر في 2023

الضمان على المنتجات
11:15 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

بالتفصيل.. أنواع الضمان على السلع والمنتجات وموعد تفعيله

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مدرستي
10:08 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة دخول الطلاب الدروس في حال تعليق الدراسة الحضورية

سكني3
10:07 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تحذير من سكني حول شراء الخيارات السكنية أو تأجيرها أو التنازل عنها

أهم 10
9:50 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق وأسباب ارتفاع الإيجارات بالمملكة

الراتب - ريال 0 عملة
9:13 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. اليوم صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر (رابط الاستعلام عن الراتب)

أمطار المدينة المنورة
8:39 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس اليوم

تنزيل
8:21 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. "المراجعين والمحاسبين" تُحيل عددًا من الأشخاص للنيابة