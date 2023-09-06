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خطوات دعم مشروعك الناشيء وتوفير التمويل له

دعم الماشريع الصغيرة
خطوات دعم مشروعك الناشيء وتوفير التمويل له
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تم تقديم أكثر من 5 ملايين طلب لفتح شركات جديدة صغيرة في الولايات المتحدة وحدها العام الماضي، وفقًا لغرفة التجارة الأمريكية.
وقالت شركة "إيكونوميك إينوفيشن جروب" إن طلبات الشركات الجديدة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أعلى بنسبة 7٪ عن العام الماضي.


نصائح لتوفير التمويل

وهناك مجموعة من النصائح التي يمكن اللجوء لها لتمويل ودعم مشروعك الجديد، وفقا لـ "اليوم"، التي نقلت عن موقع "موتلي فول".
توجد العديد من الطرق المختلفة التي يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة تمويل أعمالهم التجارية الجديدة.
ويمكن أن يشمل ذلك التمويل الذاتي، أو التمويل الجماعي، أو استخدام رأس المال الاستثماري، أو من خلال قرض الأعمال الصغيرة، وفقًا لهيئة إدارة الأعمال الأمريكية "إس بي إيه".


قرض تجاري صغير

وتوصي "إس بي إيه"، بالحصول على قرض تجاري صغير إذا كنت تريد السيطرة الكاملة على عملك.
وتحتاج قبل التقديم إلى إعداد بعض الأشياء أولاً. فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون لديك خطة عمل وورقة نفقات وتوقعات مالية للسنوات الخمس القادمة.
ربما تعلم أنه يمكنك أن تكون جيدًا في إدارة عملك الخاص، لكنك لا تعرف بالضبط كيف تريد أن يبدو هذا العمل.


كيفية تسويق الأعمال الصغيرة

يعد أحد الأسئلة الأكثر إلحاحًا التي طرحها المستخدمون عبر الإنترنت هو كيفية تسويق أعمالهم الصغيرة. ويقول المختصون، إنه لبداية جيدة، تحتاج إلى إنشاء خطة تسويقية،.
ويجب أن تتضمن بعض الأفكار الأساسية: كالسوق المستهدف، والميزة التنافسية، مع تحديد أهدافك التسويقية، التي قد ترغب في جذب عدد معين من الأشخاص.


المنح السنوية للشركات

تتوفر آلاف المنح للشركات كل عام، وهناك تسهيلات كثيرة وضعتها حكومات الدول للراغبين في الاستثمار.
ويقوم العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة بفتح خط ائتمان تجاري لمساعدتهم على تغطية التكاليف وتوسيع أعمالهم. ويقول الخبراء، أن بطاقات الائتمان للشركات الصغيرة هي "أداة مالية أساسية" للفصل بين النفقات الشخصية والتجارية.

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