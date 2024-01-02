خطوات الإبلاغ عن متجر إلكتروني عبر منصة "بلاغ تجاري"

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أعلنت وزارة التجارة، مباشرة بلاغات المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال عبر تطبيق "بلاغ تجاري، أو مركز البلاغات "1900". اضافة اعلان





خطوات الإبلاغ عن متجر إلكتروني عبر تطبيق "بلاغ تجاري"



شروط قبول الشكوى ضد متجر إلكتروني



1ـ تقديم بلاغ جديد على متجر إلكتروني2ـ تأكيد توثيق المتجر في "منصة الأعمال" أو امتلاكه سجل تجاري.3ـ تحديد نوع البلاغ.4ـ استكمال إجراءات البلاغ.وقالت الوزارة إنه يمكن الاستعلام عن المتاجر الموثقة في منصة الأعمال، كما يمكن للعميل تقديم بلاغات إلى وزارة التجارة في أحد المواقع الاحتيالية من خلال العديد من الطرق.الشروط التي يجب استيفاؤها لقبول شكوى ضد متجر إلكتروني وتتمثل في الآتي:1ـ يجب أن يكون تقديم شكوى في المملكة خلال فترة زمنية محددة.2ـ يجب أن تقدم الشكوى لهيئة الرقابة الإدارية السعودية.3ـ يشترط كتابة كل المعلومات الصحيحة عن الحدث وتجنب التزوير أو الغش.4ـ يمكن إرسال الشكوى بصورة شخصية وقبول صفة وكيل أو وصي، وليس من أشخاص ليسوا على صلة بالحدث أو الضرر الحادث.5ـ يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى ولا توجد أخطاء إملائية.6ـ لا بد من كتابة الشكوى بصورة مطبوعة واختيار خط واضح وسهل القراءة.