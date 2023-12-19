خسارة 20 مليار دولار.. سوق مشاريع الكويت يستقبل صدمة اقتصادية

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واصل سوق المشاريع في الكويت تراجعه على المدى الطويل، حيث خسر 20 مليار دولار أو %10.2 من قيمته الإجمالية في سنة واحدة (من 3 ديسمبر 2022 إلى 1 ديسمبر 2023)، علماً أنه سجَّل 178 ملياراً في شهر ديسمبر، وفقاً لبيانات مؤشر ميد بروجكتس المتعلقة بالمشاريع. اضافة اعلان





سوق المشاريع



المملكة أكبر سوق للمشاريع



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وأفادت "ميد" بأن سوق المشاريع بالمنطقة توسَّع بأسرع معدل له على الإطلاق خلال العام الماضي، حيث نمت قيمة السوق بأكملها بنسبة %21.4 لتصل إلى أكثر من 3.76 تريليونات دولار، في حين تضخم سوق دول الخليج بمعدل %26 ليصل إلى 3.16 تريليونات دولار.وكان هذا الارتفاع الكبير هذا العام مدفوعاً بالنمو في معظم الأسواق، ولكن بقيادة السعودية والإمارات، اللتين حققتا نمواً بنسبة تزيد على %31، وأضافتا ما يزيد على 590 مليار دولار من القيمة بينهما.وأضافت: السعودية، أكبر سوق للمشاريع، قيمة قدرها 425 مليار دولار، إذ كان النشاط مدفوعاً بمزيج من التوسع في أعمال النفط والغاز وخط الأنابيب من المشاريع العملاقة المرتبطة برؤية 2030، كما توسع سوق المشاريع في الإمارات بمقدار 165 مليار دولار، وهو ارتفاع في النشاط قادته مشاريع النفط والغاز الجديدة المهمة وانتعاش سوق العقارات والأنشطة ذات الصلة.وكان السوق التالي الأكثر تحسناً هو سلطنة عمان، التي نمت بنسبة تقل قليلاً عن %30 وأضافت قيمة مشاريع بقيمة 51 مليار دولار، مدفوعة بإطلاق خطط لمشاريع هيدروجين بمليارات الدولارات في السلطنة. كما تفوق سوق المشاريع العمانية على السوق القطري من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة.