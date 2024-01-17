خسائر تجاوزت 17 مليار دولار و 160 ألف وظيفة.. ماذا يحدث في القارة العجوز؟

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كشفت دراسة حديثة تم نشرها أمس الثلاثاء، عن خسائر فادحة تعرضت لها عدة شركات في القارة الأوربية، والتي تسببت في فقدان آلاف الوظائف.



واعتمدت الدراسة على بيانات الفترة من 2018 إلى 2021. وتشير إلى أن قطاع الملابس في الاتحاد الأوروبي خسر 160 ألف وظيفة بسبب التقليد. اضافة اعلان

في حين خسر قطاع مستحضرات التجميل 32 ألف وظيفة وقطاع لعب الأطفال 3600 وظيفة.





شركات أوروبية تتكبد خسائر بالمليارات:



خسائر الملابس ولعب الأطفال:



وفي التفاصيل فقد تكبدت شركات الملابس ولعب الأطفال الأوروبية خسائر سنوية بنحو 16 مليار يورو (17.5مليار دولار).وجاءت الخسائر الفادحة، بسبب تقليد منتجاتها، حيث ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الملكية الفكرية أن شركات التصنيع الأوروبية فقدت حوالي 200 ألف وظيفة بسبب القرصنة الفكرية على منتجاتها.وأوضح "جواو نيجراو" المدير التنفيذي للوكالة أن السلع المقلدة تسبب أعباء حقيقية للمستهلكين والعلامات التجارية.فيما أظهرت أحدث دراسة التكاليف الحقيقية لهذه الظاهرة في صورة فقدان مبيعات ووظائف في الاتحاد الأوروبي.وجاءت ألمانيا في المقدمة، حيث تتصدر صناعة لعب الأطفال كأشد القطاعات تضررا من ظاهرة تقليد المنتجات حيث تخسر حوالي ثلث مبيعاتها السنوية بقيمة 334 مليون يورو.بينما كانت قبرص هي الدولة الأشد تضررا من تقليد الملابس، في حين تتضرر فرنسا بصورة خاصة من تقليد مستحضرات التجميل.يذكر أن صناعة الملابس الأوروبية تخسر حوالي 12 مليار يورو من إيراداتها سنويا بسبب عمليات تقليد المنتجات، وهو ما يعادل 2.5% من إجمالي حجم أعمال الصناعة سنويا.بينما يخسر قطاع مستحضرات التجميل حوالي 3 مليارات يورو بما يعادل 4.8% من إجمالي حجم أعماله بسبب المنتجات المقلدة.في حين يخسر قطاع لعب الأطفال مليار يورو تقريبا بما يعدل 8.7% من إجمالي حجم أعماله بسبب هذه الظاهرة.