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خسائر أسبوعية لخام برنت بنحو 5%

أسعار النفط
أسعار النفط
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سجلت  العقود الآجلة للنفط تراجعا خلال تعاملات الجمعة، مع تقييم بيانات أشارت لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال بداية الربع الرابع من العام الجاري.اضافة اعلان
يأتي ذلك وسط تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى توسيع العقوبات النفطية المفروضة على إيران.

تراجع العقود الآجلة


وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 2.25% بما يعادل 1.96 دولار عند 84.89 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 4.85%، لتواصل انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي.
وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.35% أو 1.95 دولار، ليسجل 80.51 دولار للبرميل، ويتراجع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 5.9%، لتمتد سلسلة خسائره عبر أسبوعين.
وأظهرت بيانات "بيكر هيوز" ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم بمقدار 17 منصة إلى 1777 منصة في أكتوبر، بينما تراجع عدد المنصات في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بمقدار 8 منصات عند 496 منصة مسجلًا أدنى مستوى منذ يناير 2022.

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