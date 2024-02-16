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خبير: هكذا يتم توفير الخدمات بالأحياء الجديدة بالمملكة (فيديو)

مشاريع ضاحية الدار - الشركة الوطنية للإسكان
مشاريع سكنية
أ أ
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قال الخبير في التخطيط والتصميم العمراني، المهندس ندا الجليدي، إن المطور هو من يخطط الأراضي وليس الحكومة.

التخطيط للأراضياضافة اعلان

وأضاف في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أن الحكومة لاتخطط الأراضي، وإنما المطور هو الذي يتولى عملية التخطيط، موضحًا أن التخطيط الحكومي يقتصر على الأراضي التي تتبع الجهات الحكومية، مثل الإسكان.
 وتابع: "نتمنى أن تكون الأحياء الأخرى مثل التجمعات السكنية التي تنفذها الحكومة، لأنه يتوافر فيها، بناء وخدمة وتسكين في وقت واحد".

البنية التحتية

وأشار إلى أن المطور يعتمد على التدفقات المالية لديه أثناء التنفيذ، لافتًا إلى أنه هو من يتولى توفير البنية التحتية من صرف صحي وخلافه، في حين كان في السابق تقتصر مهمته عند الرصف والإنارة.
وتشمل البنية التحتية المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات.
وأكد الخبير في التخطيط والتصميم العمراني، أنه يتم إيصال الكهرباء والاتصالات قبل السكن، لكن المياه والصرف الصحي هما الشبكتان اللتان فيهما شح حتى في الرياض وبعض مدن المملكة.

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