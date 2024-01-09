خبير عطور يقدم روشتة النجاح للمستثمرين: عليك بهذا الأمر أولاً (فيديو)

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قدم إبراهيم الغديَّر، المختص في مجال العطور، نصائح لمن يريد الاستثمار في مجال العطور بالمملكة.

وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": سوق العطور مربح بشرط أن تكون لديك خبرة في هذا المجال"، موضحًا أن هناك ما يتراوح ما بين 3 إلى 6 أشخاص يفتحون يوميًا "براند عطور" في المملكة، لكن قليلين هم الناجحون والمتصدرون. اضافة اعلان





النجاح في مجال بيع العطور



وأضاف أن النجاح في مجال بيع العطور يتطلب أن تكون على درجة كبيرة من الوعي والفهم لمن يرغب في العمل والاستثمار به.وتابع: "هناك فرق بين فتح براند عطور وتصنيع العطور"، مشيرًا إلى أن سوق العطور يعتمد على التسويق مئة في المئة.ولفت الغديَّر إلى أن رؤساء الشركات المحلية العاملة في هذا المجال عادة ما يكونون مديرين تسويق.وأوضخ خبير العطور، أن عقود بعض المشاهير تصل إلى أكثر من مليون ريال في إعلانات العطور لمدة عام واحد.