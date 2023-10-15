خبير: خروج 6 شركات من كل 10 في أول 3 سنوات

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أشار مطور الأعمال الريادية، محمد بازيد، إلى أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن من بين افتتاح كل 10 شركات يتم إغلاق 6 منها خلال الـ 3 أعوام الأولى من الافتتاح. اضافة اعلان

وقال إن من أسباب الفشل في السنوات الثلاث الأولى، الدخول في الوقت والمجال الخطأ «سوق متشبع»، إشكالية في الأسعار، انكماش اقتصادي، وهي خارجة عن إرادة المؤسس.





ضعف الإدارة المالية سبب رئيس





نماذج الأعمال التقنية





إدارة تنفيذية غير قادرة



مشيرًا إلى أن ضعف الجانب المحاسبي، وتدني إدارة التدفق النقدية، إضافة إلى ضعف الإدارة المالية أسباب في فشل أكثر من 50% من التجارب، وفقًا لما جاء في صحيفة " الوطن".مؤكدًا على ضرورة بناء وتطوير أدلة لتطوير الشركة، تتضمن الصلاحيات المدير التنفيذي، والمؤسس، والمستثمر لمنع التداخلات.لافتًا إلى أن نماذج الأعمال التقنية، تستهلك صرف مالي عالي، والاستمرار في الصرف إلى 10 أعوام قبل الأرباح.مشددًا على أن كثيرًا من الشركات الصغيرة لا تعطي الحوكمة مساحتها الكافية، رغم أهميتها في إيضاح صلاحية الرئيس التنفيذي، وآلية التصويت في الاختلاف، وتحديد مجلس الإدارة، وتحديدًا في حال التوسع.وأرجع أسباب التعثر في التوسع إلى عدم الحصول على مستثمرين مناسبين، والانتقال إلى إدارة تنفيذية غير قادرة على مواجهة التوسع في النموذج.مشددًا على ضرورة اختيار شخص مناسب «مدير تنفيذي» لتحويل الرؤية إلى خطط تشغيل وتوسّع مُحكمة وبرامج عمل ناجحة.