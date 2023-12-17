خبير اقتصادي : "أوبك+" نجحت في موازنة سوق النفط لهذا السبب

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قال الخبير الاقتصادي أحمد الحديد إن "أوبك+" نجحت في موازنة سوق النفط والمحافظة على الأسعار بسبب تركيزها على حركة السوق من حيث الطلب الحقيقي إلى جانب سرعة ردة فعلها وتجاوبها مع متطلباته
حركة سوق النفط :
وأضاف "الحديد" في مداخلة مع "الإخبارية" أن خبراء أوبك يرون حركة السوق من ناحية الطلب الحقيقي للنفط وبالتالي فإن قراراتهم في المحافظة على الأسعار ناجحة جدا.
وتابع: "المملكة أخذت على عاتقها تخفيض طوعي بدون أن تجبر باقي الأعضاء وتعاونت معها روسيا في ذلك".
في وقت سابق، سجلت أسعار النفط في ختام تعاملات الجمعة مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في 8 أسابيع، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار وعقب بيانات أظهرت تباطؤ نشاط التنقيب في الولايات المتحدة.
أسعار النفط
وفي ختام التداولات، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير عند 76.55 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 0.9%.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.2% تقريبًا أو بمقدار 13 سنتًا إلى 71.78 دولار للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 0.8%.
وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.55% إلى 102.52 نقطة، في تمام الساعة 11:07 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأظهرت بيانات شركة "بيكرهيوز" الصادرة اليوم، انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط النشطة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بمقدار منصتين إلى 501 منصة.
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 17, 2023
فيديو | المختص الاقتصادي أحمد الحديد: "أوبك+" نجحت في موازنة سوق النفط والمحافظة على الأسعار بسبب تركيزها على حركة السوق من حيث الطلب الحقيقي إلى جانب سرعة ردة فعلها وتجاوبها مع متطلباته#الغوار#الإخبارية pic.twitter.com/t7wa59uQjL
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