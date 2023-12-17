الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

خبير اقتصادي : "أوبك+" نجحت في موازنة سوق النفط لهذا السبب

أسعار النفط 5
النفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال الخبير الاقتصادي أحمد الحديد إن "أوبك+" نجحت في موازنة سوق النفط والمحافظة على الأسعار بسبب تركيزها على حركة السوق من حيث الطلب الحقيقي إلى جانب سرعة ردة فعلها وتجاوبها مع متطلباته اضافة اعلان

حركة سوق النفط :



وأضاف "الحديد" في مداخلة مع "الإخبارية" أن خبراء أوبك يرون حركة السوق من ناحية الطلب الحقيقي للنفط وبالتالي فإن قراراتهم في المحافظة على الأسعار ناجحة جدا.

وتابع: "المملكة أخذت على عاتقها تخفيض طوعي بدون أن تجبر باقي الأعضاء وتعاونت معها روسيا في ذلك".

في وقت سابق، سجلت أسعار النفط في ختام تعاملات الجمعة مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في 8 أسابيع، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار وعقب بيانات أظهرت تباطؤ نشاط التنقيب في الولايات المتحدة.

أسعار النفط



وفي ختام التداولات، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير عند 76.55 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 0.9%.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.2% تقريبًا أو بمقدار 13 سنتًا إلى 71.78 دولار للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 0.8%. 

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.55% إلى 102.52 نقطة، في تمام الساعة 11:07 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. 

وأظهرت بيانات شركة "بيكرهيوز" الصادرة اليوم، انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط النشطة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بمقدار منصتين إلى 501 منصة. 


اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

أسعار العملات اليوم الأحد.. اليورو يُسجل 4.9 ريال

تراجع أسعار الذهب 3 ريالات.. وعيار 21 يسجل 213 ريالًا

بالأرقام.. "الطيران المدني" تحدد المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية

«منشآت» توفر باقتين مخفضتين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ارتفاع إيجارات السكن في المملكة لأعلى معدل شهري منذ يناير 2018

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

استقرار أسعار النفط 12:12 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

استقرار أسعار النفط مع ترقب السوق اجتماع أوبك+

أسعار النفط 11:39 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

تراجع أسعار النفط قبل قرار أوبك+ بشأن الإنتاج

انخفاض أسعار النفط 6:50 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية

أسعار النفط 5:35 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تباين أسعار النفط وسط حذر قبيل اجتماع أوبك+

اقرأ أيضا

مطعم
8:30 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. صاحب شركة تسويق يكشف أسرار "الطوابير الوهمية" أمام المقاهي والمطاعم (فيديو)

أسواق مكة
11:24 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

تبدأ بعد صلاة الفجر.. أسواق مركزية لا تجدها إلا في مكة المكرمة

اسعار الذهب 4
1:07 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

أسعار الذهب ترتفع.. والدولار ينخفض

ارتفاع أسعار النفط 2
12:30 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

النفط يسجل مكاسب أسبوعية لأول مرة في شهرين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

غ
9:00 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. فتيات في سن الـ20 عاما.. آلاف العاملات يدخلن دولة عربية عبر مكاتب وهمية

الداخلية
8:06 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن وسوداني اشتركا في جرائم مروعة بالشرقية

زواج ---
7:50 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

"أقلهن مهراً أكثرهن بركة".. مهر عروس أقل من دولار بدولة عربية

الضمان الاجتماعي المطور
7:27 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

رابط وخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني 1445

سعد الخثلان
7:06 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. الخثلان: هذه الشركات ارتكبت محرما واحتالت على الإقراض بفائدة

ضباب
6:11 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

"الأرصاد" ينبه أهالي ثلاث مناطق: شبورة مائية وضباب يحجب الرؤية حتى هذا الموعد