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خبر صادم لمحبي الشوكولاتة.. قفزة غير مسبوقة في أسعار الكاكاو عالميا

كاكاو
كاكاو
أ أ
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في قفزة غير مسبوقة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو في تعاملات أمس الثلاثاء إلى أكثر من 10 آلاف دولار للطن.

ارتفاع أسعار الكاكاو:

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 وتعتبر هذه القفزة سعرا قياسيا غير مسبوق مع استمرار الارتفاع التاريخي للأسعار التي تضاعفت خلال العام الحالي، ما ينعكس سلبا على صناعة الشوكولاتة.
ونقلت وسائل إعلام عن وكالة بلومبرغ للأنباء أن السوق تأثرت بالمحصول الضعيف في الدول الأفريقية الرئيسية المنتجة للكاكاو، وهو ما جعل العالم يواجه عجزا سنويا في الإمدادات للسنة الثالثة على التوالي.
أيضا تعاني سوق الكاكاو العالمية من تداعيات ضعف عائدات زراعة الكاكاو في السنوات السابقة والخوف من عدم القدرة على تأمين الإمدادات الكافية.

تعاملات بورصة نيويورك:


 وأوضحا الوكالة أن أسعار العقود الآجلة، ارتفعت بنسبة 4.5% إلى 10080 دولاراً للطن في تعاملات بورصة نيويورك أمس الثلاثاء.
كما دفع ارتفاع الأسعار المستمر المقياس الفني للأسعار إلى منطقة ذروة الشراء خلال معظم الشهرين الماضيين، رغم استمرار ارتفاع أسعار الكاكاو.
ومع تقدم التعاملات فقد الكاكاو جزءا من مكاسبه حيث بلغت نسبة الارتفاع 3.5% إلى 9991 دولاراً للطن.
 في حين ارتفع سعر السكر الخام بنسبة 1% كما ارتفع سعر قهوة أرابيكا أيضاً.

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