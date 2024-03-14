خبر صادم لعشاق الشوكولاتة.. أزمة عالمية تواجهها تجارة الكاكاو

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قالت أربعة مصادر تجارية، إن مصانع الكاكاو الإفريقية الكبرى في ساحل العاج وغانا أوقفت أو خفضت المعالجة لأنها لا تستطيع شراء الحبوب.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الشوكولاتة في جميع أنحاء العالم على الأرجح.

وقام صانعو الشوكولاتة بالفعل برفع الأسعار للمستهلكين، بعد ثلاث سنوات من ضعف محصول الكاكاو، ومن المتوقع استمرار التراجع للموسم الرابع، في البلدين اللذين ينتجان ما يقرب من 60% من الكاكاو في العالم.

وارتفعت أسعار الكاكاو بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقال ستيف واتريدج، من شركة "تروبيكال ريسيرش سيرفيس"، وهو خبير عالمي في شؤون الكاكاو: "نحن بحاجة إلى تدمير الطلب على نطاق واسع من أجل اللحاق بتدمير العرض".





التوقف عن شراء الحبوب بسبب سعرها



أزمة تواجهها تجارة الكاكاو عالميًا



ولا يستطيع صانعو الشوكولاتة إنتاج الشوكولاتة باستخدام الكاكاو الخام، ويعتمدون على المعالجات لتحويل الحبوب إلى زبدة وخمور يمكن تحويلها إلى شوكولاتة.لكن المصنعين يقولون إنهم لا يستطيعون شراء الحبوب.وقالت شركة ترانسكاو لتصنيع الكاكاو في ساحل العاج والتي تسيطر عليها الدولة، وهي واحدة من المصانع التسعة الرئيسية في البلاد، إنها توقفت عن شراء الحبوب بسبب سعرها.وأشارت إلى أنها لا تزال تقوم بالمعالجة من المخزون، لكنها لم تذكر السعة التي تعمل بها.وقال مصدران بالصناعة - طلبا عدم الكشف عن اسميهما لأنهما غير مخولين بالتحدث علانية- إن المصنع كان شبه معطل.وقال أحد المصدرين إن المزيد من المصانع الكبرى التي تديرها الدولة قد تغلق قريبًا في ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو، والتي تنتج ما يقرب من نصف إنتاج الكاكاو في العالم.وقال المصدران ذاتهما، إن شركة التجارة العالمية "كارجيل" كافحت لتوفير الحبوب لمصنع المعالجة الرئيس التابع لها في ساحل العاج، وأوقفت العمليات لمدة أسبوع تقريبًا الشهر الماضي.ولم تستجب الشركة لطلب التعليق، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".وقال مصدران منفصلان في الصناعة في غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو، إن معظم مصانعها الثمانية، بما في ذلك شركة معالجة الكاكاو المملوكة للدولة، علقت العمل مرارًا وتكرارًا لأسابيع منذ بدء الموسم في أكتوبر.وقالت شركة CPC إنها تعمل بحوالي 20% من طاقتها بسبب نقص الكاكاو.وأدى ارتفاع الأسعار إلى عرقلة آلية راسخة لتجارة الكاكاو العالمية، والتي من خلالها يبيع المزارعون الحبوب إلى التجار المحليين الذين يبيعونها إلى مصانع المعالجة أو التجار العالميين.ثم يقوم هؤلاء التجار ببيع الحبوب أو منتجات الكاكاو - الزبدة والمسحوق وشراب الكاكاو - إلى عمالقة الشوكولاتة العالمية مثل نستله وهيرشي ومونديليز.وفي الأوقات العادية، يخضع السوق لقواعد تنظيمية صارمة - حيث يقوم التجار والمصنعون بشراء الحبوب من التجار المحليين لمدة تصل إلى عام مقدمًا بأسعار متفق عليها مسبقًا. ثم تحدد الهيئات التنظيمية المحلية أسعارًا أقل عند باب المزرعة يمكن للمزارعين فرضها مقابل الكاكاو.ومع ذلك، في أوقات النقص مثل هذا العام، ينهار النظام - غالبًا ما يدفع التجار المحليون للمزارعين زيادة على السعر على باب المزرعة لتأمين الحبوب.ويقوم التجار ببيع الحبوب في السوق الفورية بأسعار أعلى بدلاً من تسليمها بأسعار متفق عليها مسبقًا.وبينما يندفع التجار العالميون إلى شراء تلك الحبوب بأي ثمن للوفاء بالتزاماتهم تجاه شركات الشوكولاتة، غالبًا ما تُترك شركات التصنيع المحلية تعاني من نقص الحبوب.