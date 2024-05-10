خام برنت يرتفع فوق 84 دولارًا للبرميل مع ارتفاع الطلب

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ارتفع خام برنت فوق 84 دولارًا للبرميل خلال تعاملات الجمعة 10 مايو، بعد صدور بيانات هذا الأسبوع.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطلب في أكبر اقتصادين مستهلكين للخام في العالم، الولايات المتحدة والصين، كما أسهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في دعم الأسعار.





تغير أسعار النفط



تأثير بيانات التضخم الأمريكية على النفط



الصراع في الشرق الأوسط



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً إلى 84.21 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا إلى 79.68 دولار، في الساعة 1314 بتوقيت جرينتش.وانخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بسبب زيادة أعمال مصافي التكرير، وذلك تزامناً مع بيانات صدرت، الخميس 9 مايو، أظهرت أن واردات الصين من النفط في إبريل أعلى من واردات العام الماضي.وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في إبريل بعد تراجعها في مارس، مما يشير إلى تحسن الطلب.وستتركز الأنظار على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر الأسبوع المقبل إذ ستؤثر على مسار الفدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.ومن المرجح بشكل متزايد أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو.ويستمر الصراع في الشرق الأوسط أيضاً بعد قصف قوات الاحتلال مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الخميس، وعدم إحراز تقدم في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.كما أن هناك احتمالاً لا يزال قائماً لاندلاع صراع أوسع نطاقاً في المنطقة، وخاصة من إيران، الداعمة لحركة حماس الفلسطينية والمنتج الرئيس للنفط.وقال محللون لدى Citibank في مذكرة إن "تمهيد إسرائيل لاجتياح رفح وتصاعد التوترات على حدودها الشمالية هو تذكير بأن المخاطر الجيوسياسية قد تستمر طوال الربع الثاني من عام 2024 على الأقل".ومع ذلك، يتوقع البنك أن تنخفض الأسعار خلال عام 2024 وأن يسجل سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثاني، و74 دولاراً في الربع الثالث وسط مؤشرات على أن نمو الطلب العالمي على النفط "سيخفت".