حقيقة علاقة "نواز شريف" السرية بأسواق الدانوب (فيديو)

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رد رجل الأعمال عبدالرازق بن داوود، على ما يُثار من مزاعم حول حقيقة الشراكة مع رئيس وزراء باكستان الأسبق، نواز شريف في أسواق الدانوب المملوكة له.





علاقة نواز شريف وأسواق الدانوب



أصل القصة



وقال بن داوود ردًا على سؤال في مقابلة مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية": "هذه إشاعة طلعت ولاصقة فينا إلى الآن"، رابطًا بينها وبين ظهور شريف في أسواق الدانوب عقب استحواذه عليها قبل 25 عامًا.وأضاف: "استحوذنا على الدانوب عام 1999 - 2000، يوم ما أعلنا الصفقة قبلها بليلة نواز شريف كان ساكن في جدة هو وعائلته، فجاءوا ودخلوا الدانوب متسوقين مثل أي عميل، وربما أحد شافهم وفي اليوم التالي أعلنا أن بن داود استحوذ على الدانوب، فطلعت الإشاعة هذه".وحول ما إذا كانت هناك علاقة لنجل رئيس وزراء باكستان الأسبق (حسيم) بالشراكة المزعومة، أشار بن داود إلى أنه لا علاقة له به.وقال رجل الأعمال إنه لا يعرف شخصيًا نجل نواز شريف، وحين تم سؤال الأخير في مقابلة إعلامية سابقة قال "إن هذه مزحة".وكانت قد دارت أنباء حول إسهام نواز شريف كشريك في صفقة شراء سلسلة سوبر ماركت الدانوب التي فازت مجموعة بن داوود التجارية بها. وهو ما نفاه حينها.وجدد تأكيده في مقابلة عدم وجود علاقة له مع التجارة والأعمال، إذ أن ابنه حسين يهتم بهذا الجانب، كان نتاجها تأسيس الأخير مصنعًا للحديد والصلب في جدة بمشاركة رجال أعمال سعوديين.وبيّن حسين أنه يسير على خطى جده لأبيه محمد أحد رجال الأعمال البارزين والذي عمل من العام 1937 في ذلك المجال، مع صناعات أخرى أهمها السكر.