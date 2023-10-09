حققتها المملكة بالفعل.. المركزي الأوروبي يسعى لخفض التضخم إلى 2%

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنها على ثقة من أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2%، وواثقة نسبيًا من وضع احتياطيات الغاز في أوروبا. اضافة اعلان

وأضافت كريستين لاجارد في مقابلة نشرتها صحيفة "لا تربيون ديمانش" الفرنسية، أمس الأحد، "نريد أن نعيد التضخم إلى مستوى 2% وسوف نحقق ذلك".





المملكة وصلت إلى هذه النسبة بالفعل





ارتفاع أسعار المواد الغذائية





توقعات صندوق النقد الدولي



وشهد معدل التضخم السنوي في المملكة هبوطًا إلى 2% في أغسطس الماضي من 2.3% في الشهر السابق مواصلاً هبوطه هذا العام، حسبما أظهرت البيانات الرسمية.وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن السبب الرئيس للتضخم يعزى إلى الإيجارات الفعلية للمساكن التي زادت 10.8% مما أثر على الارتفاع الإجمالي لأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى والتي زادت 9%.كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، المحرك الرئيس لزيادات الأسعار خلال معظم العام الماضي، بنسبة 0.4%.وسجلت أسعار النقل ارتفاعًا 0.5% في حين انخفضت أسعار الملابس والأحذية والأثاث والمفروشات وتجهيزات المنزل.ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم 2.8% في المتوسط في عام 2023 قبل أن يتراجع إلى 2.3% في 2024، وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9% في يوليو على أساس سنوي.كما تراجعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل 2.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.ويواصل التضخم في المملكة التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4% في يناير.