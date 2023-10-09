حققتها المملكة بالفعل.. المركزي الأوروبي يسعى لخفض التضخم إلى 2%

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنها على ثقة من أن البنك
سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2%، وواثقة نسبيًا من وضع احتياطيات
الغاز في أوروبا.
وأضافت كريستين لاجارد في مقابلة نشرتها صحيفة "لا تربيون ديمانش" الفرنسية، أمس الأحد، "نريد أن نعيد التضخم إلى مستوى 2% وسوف نحقق ذلك".
وشهد معدل التضخم السنوي في المملكة هبوطًا إلى 2% في أغسطس الماضي من 2.3%
في الشهر السابق مواصلاً هبوطه هذا العام، حسبما أظهرت البيانات الرسمية.
المملكة وصلت إلى هذه النسبة بالفعل
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن السبب الرئيس للتضخم يعزى إلى الإيجارات الفعلية للمساكن التي زادت 10.8% مما أثر على الارتفاع الإجمالي لأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى والتي زادت 9%.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، المحرك الرئيس لزيادات
الأسعار خلال معظم العام الماضي، بنسبة 0.4%.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وسجلت أسعار النقل ارتفاعًا 0.5% في حين انخفضت أسعار الملابس والأحذية والأثاث والمفروشات وتجهيزات المنزل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم 2.8% في المتوسط في عام
2023 قبل أن يتراجع إلى 2.3% في 2024، وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9% في
يوليو على أساس سنوي.
توقعات صندوق النقد الدولي
كما تراجعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل 2.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.
ويواصل التضخم في المملكة التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4% في يناير.