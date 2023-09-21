"جدية الإحياء" تعيد توزيع 558 قطعة أرض زراعية بور لهذا السبب

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بلغ إجمالي قرارات توزيع الأراضي البور الزراعية الملغية لمن لم يثبت جدية الإحياء 558 قرارًا، وشملت 5 مناطق تصدرتها الرياض بإجمالي 274 قرارًا بـ49%. اضافة اعلان

وحلت القصيم ثانيًا بإجمالي 199 قرارًا بـ36%، تلتهما تبوك، بإجمالي 33 قرارًا بـ6%، ونجران رابعًا، بإجمالي 23 قرارًا بـ4.12%، والجوف خامسًا، بإجمالي 21 قرارًا بـ4%.





الرياض تسيطر على الصكوك





تقرير وزارة البيئة





قرارات تمليك الأراضي الزراعية



وسيطرت الرياض على إصدار الصكوك لقرارات تخصيص باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والزراعة والمياه، بإجمالي صكوك 1273.وبلغت قرارات تمليك الأراضي الزراعية، لنظام توزيع الأراضي البور لمن أثبت جدية الإحياء 90.009 ألف قرار تمليك، وفقًا لما جاء في "الوطن".وكشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي تصدر الرياض الصكوك الصادرة، بإجمالي 308 وبنسبة 24%، وحلت حائل ثانيًا بإجمالي 177 صكًا بـ14%.وجاءت عسير ثالثًا بإجمالي 150 صكًا بـ12%، ومكة المكرمة رابعًا بإجمالي 148 صكًا بـ11.62%، والمدينة المنورة خامسًا بإجمالي 112 صكًا بـ 9%..واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من قرارات تمليك الأراضي الزراعية لمن أثبت جدية الإحياء، حيث بلغت قرارات التمليك 23.219 ألف قرار تمليك بـ26%.وحلت حائل ثانيًا بإجمالي 21.537 ألف قرار تمليك بـ24%، والقصيم ثالثًا بإجمالي 12.290 ألف قرار تمليك بـ14%، والجوف رابعًا بإجمالي 11.653 ألف قرار تمليك بـ13%، وتبوك خامسًا بإجمالي 5732 قرار تمليك بـ6%.