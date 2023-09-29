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صحيفة تواصل الالكترونية

توقيف 7 أشخاص في الرياض أساءوا لرجال الأمن بهدف الحصول على مشاهدات

توقيف 7
القبض على 7 أشخاص في الرياض
أ أ
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قبضت شرطة منطقة الرياض، على 7 أشخاص جسدوا مهمات رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية غير لائقة في محل تجاري، وأحالتهم إلى النيابة العامة.اضافة اعلان
وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يجسدون مهمات رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية في محل تجاري، ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شرطة المنطقة قبضت عليهم، وهم 5 مواطنين ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والتشادية.


الحصول على مشاهدات وزيادة عدد المتابعين

وقال المتحدث: تبين من إجراءات الاستدلال قيامهم بذلك لغرض الحصول على مشاهدات وزيادة عدد المتابعين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.


إحباط محاولة تهريب مخدرات في عسير

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (30,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


وسائل الإبلاغ عن المهربين

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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