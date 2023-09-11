توقيع 53 اتفاقية بين المملكة والهند في منتدى الاستثمار

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شهد منتدى الاستثمار السعودي الهندي توقيع ٥٣ اتفاقية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، وشملت الاتفاقيات عددا واسعا من القطاعات الاقتصادية الحيوية. اضافة اعلان

وأجرى خالد الفالح وزير الاستثمار وشري بيوش قويال وزير التجارة والصناعة الهندي حوارا مفتوحا خلال منتدى الاستثمار السعودي الهندي، تركز حول المزايا التنافسية للاستثمار في البلدين وسبل تنميتها.





توقيع برنامج عمل مشترك





علاقات تاريخية مع الهند



وقعت وزارة الاستثمار برنامج عمل مشترك مع «إنفست إنديا» الهندية، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي.وذكرت وزارة الاستثمار عبر حسابها على منصة إكس، أن التعاون يتضمن تبادل الأفكار الاستثمارية، والتعاون في معالجة التحديات التي قد تواجه المستثمرين وتنظيم الفعاليات المشتركة.تربط المملكة والهند علاقات تاريخية وطيدة تمتد لأكثر من 75 عاماً، عمل خلالها البلدان على تطوير علاقاتهما للوصول لمستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والطاقة النظيفة.وارتسمت ملامح العلاقات بين الدولتين الصديقتين على المستوى القنصلي عام 1947 حينما عُين قنصل عام للسعودية في مومبي، وفي عام 1955 ارتفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة، وتبعها زيارة مهمة في العام ذاته للملك سعود -رحمه الله- مما عزز العلاقات بين البلدين الصديقين.