توقيع 28 مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الخزانة التركية

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انطلق اليوم الجمعة، منتدى الاستثمار التركي السعودي في جمهورية تركيا بمدينة
إسطنبول، بحضور وزير الاستثمار، خالد بن عبدالعزيز الفالح, ووزير السياحة، أحمد بن
عقيل الخطيب.
انعقاد منتدى الاستثمار التركي السعوديوحضر المؤتمر وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس هيئة
الاستثمار في تركيا، براق داغلي أوغلو، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع
الخاص من البلدين.
وناقشت اللجنة الوزارية السعودية التركية خلال المنتدى، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية تركيا.
عرض الفرص الاستثمارية في المملكة وتركياوقدم المشاركون خلال المنتدى, عروضًا تناولت موضوعات الاستثمار في المملكة
والفرص الاستثمارية في جمهورية تركيا، إضافةً إلى مناقشة الفرص الاستثمارية في
قطاع السياحة والضيافة، والأمن الغذائي والآلات والمعدات وفرص الشراكة بين
القطاعين العام والخاص.
توقيع 28 مذكرة تفاهم في المنتدىوشهد المنتدى توقيع 28 مذكرة تفاهم، حيث وقع القطاع الحكومي مذكرة تفاهم
بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الخزانة والمالية التركية.
ووقعت وزارة الاستثمار مع القطاع الخاص مذكرتي تفاهم في مجالات رأس المال البشري والابتكار والسياحة وجودة الحياة.