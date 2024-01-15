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توقعات 2024.. المملكة بين أفضل 4 اقتصادات وتراجع دول أوروبية

اقتصاد1
نمو اقتصاد المملكة
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تتوقع الأوساط الاقتصادية أن تسجل المملكة رابع أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال العام الجاري، بنمو 4 في المئة بعد كل من الهند وإندونيسيا والصين.اضافة اعلان

اقتصاد المملكة الرابع بين دول مجموعة الـ 20

وتشير التوقعات إلى أن تحقق دول ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أقل معدلات نمو بـ0.9 في المئة و0.7 في المئة و0.6 في المئة على الترتيب، وفقًا لـ "الاقتصادية".
وتتباين التوقعات لنمو اقتصاد المملكة خلال العام الجاري بين 4 في المئة توقعات صندوق النقد الدولي، و4.1 في المئة توقعات البنك الدولي، و4.4 في المئة تتوقعها وزارة المالية السعودية.

المالية تضع اقتصاد المملكة في المرتبة الثالثة

ويحتل الاقتصاد السعودي رابع أفضل نمو بين دول مجموعة العشرين، وفقًا لتوقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما سيصبح ثالثًا في حال تحققت توقعات وزارة المالية السعودية.
تأتي هذه التوقعات المشجعة للغاية على الرغم من التزام المملكة باتفاق تحالف "أوبك+" القاضي بخفض إنتاج النفط، إلا أن هناك تعويلاً كبيرًا لأن يقود القطاع غير النفطي النمو خلال العام الجاري.

تنوع مصادر الدخل والاقتصاد

وتؤكد هذه التوقعات نجاح رؤية السعودية 2030 في هدفها الرئيس وهو تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، ولم تعد إيرادات الدولة رهينة لتذبذب أسعار النفط كالسابق.
ويتوقع أن يأتي الاقتصاد التركي خامس أفضل الاقتصادات أداء خلال 2024 بنمو 3 في المئة، وفق توقعات صندوق النقد الدولي.

ترتيب دول مجموعة الـ 20 من حيث النمو

وتأتي الأرجنتين في المركز السادس بنمو 2.8 في المئة، ثم كوريا الجنوبية 2.2 في المئة، والمكسيك 2.1 في المئة، وجنوب إفريقيا 1.8 في المئة، وكندا 1.6 في المئة، والبرازيل والولايات المتحدة 1.5%.
ويتوقع نمو الاقتصاد الفرنسي 1.3 في المئة، وأستراليا 1.2 في المئة، وروسيا 1.1 في المئة، واليابان 1 في المئة.

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