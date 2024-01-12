توقعات.. 110 دولارات سعر النفط في مارس القادم

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مازالت تقلبات أسعار النفط الخام مستمرة بفعل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، ووسط متابعة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





ارتفاع أسعار النفط بفعل توترات الشرق الأوسط



110 دولارات للبرميل في نهاية مارس



توقعات بانخفاض الأسعار مالم يحدث انقطاع



تأثير فائض العرض وضعف الأسعار ونمو الطب



تأثر الأسعار بنمو العرض في 2023



ارتفاع إنتاج النفط في البرازيل



وتنامت نسبيا الضغوط الهبوطية على أسعار النفط بعد أن أدى التراكم المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية إلى تقويض التهديد الذي تتعرض له الإمدادات بسبب غياب الاستقرار في المنطقة.ويقول مختصون ومحللون نفطيون إن أساسيات السوق الحالية تشير إلى وجود سوق نفط متوازنة أو فائض قليل، مما يلقي بظلال من الشك على احتمال حدوث طفرة كبيرة في الأسعار.وتذهب بعض الدوائر التحليلية إلى احتمال أن أسعار النفط قد تصل إلى 110 دولارات للبرميل بحلول نهاية مارس وإبريل، وفقًا لـ "الاقتصادية".وأوضح المختصون أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، محورية في تكهنات السوق المستقبلية على الرغم من أن بعض المحللين يعتقدون إلى حد كبير أنه من غير المرجح حدوث تصعيد كبير.وتوقع المختصون أن تؤدي زيادة العرض وضعف الأسعار والنمو المعتدل للطلب إلى انخفاض أسعار النفط هذا العام، ما لم يحدث انقطاع كبير في الإمدادات.ورجح المختصون أن يستمر إنتاج النفط الخام الأمريكي في النمو وإن كان بوتيرة أبطأ، كما يسلط الإنتاج والطلب الصيني الضوء على ظروف السوق الصعبة والتوقعات غير المؤكدة للنفط في 2024.وقال هيرويوكي كينوشيتا، المحلل الياباني ومختص شؤون المصارف والطاقة، إن فائض العرض وضعف الأسعار ونمو الطلب الفاتر هي العوامل الثلاثة التي قد تقود إلى انخفاض أسعار النفط .ونوه إلى أنه بعد أن سجلت أول خسارة سنوية لها بعد 2020، شهدت أسعار النفط انتعاشا سريعا خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، مدفوعة باستمرار القلاقل في المنطقة.مشيرا إلى تأكيد بنك جولدمان ساكس أن نمو العرض في العام الماضي خاصة الإمدادات الأمريكية كان مفاجئا، وقد يستمر هذا العام، ما يضع سقفا للأسعار العالمية.وذكر أندرو موريس، مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات، أن إنتاج النفط الخام الأمريكي سيستمر في النمو، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا.مشيرا أيضا إلى ارتفاع إنتاج النفط من البرازيل. وأضاف أنه على جانب الطلب تستمر المخاوف الاقتصادية التي من شأنها أن تكون بمنزلة قوة ضاغطة على الطلب على النفط.ولفت إلى تأكيد شركة ديلويت أنها تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 72 دولارا للبرميل هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضا 7 في المائة في متوسط خام غرب تكساس الوسيط لعام 2023.