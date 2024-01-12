الجمعة، 30 جمادى الثانية 1445 ، 12 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات.. 110 دولارات سعر النفط في مارس القادم

النفط - ارتفاع الاسعار
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

مازالت تقلبات أسعار النفط الخام مستمرة بفعل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، ووسط متابعة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.اضافة اعلان

ارتفاع أسعار النفط بفعل توترات الشرق الأوسط

وتنامت نسبيا الضغوط الهبوطية على أسعار النفط بعد أن أدى التراكم المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية إلى تقويض التهديد الذي تتعرض له الإمدادات بسبب غياب الاستقرار في المنطقة.
ويقول مختصون ومحللون نفطيون إن أساسيات السوق الحالية تشير إلى وجود سوق نفط متوازنة أو فائض قليل، مما يلقي بظلال من الشك على احتمال حدوث طفرة كبيرة في الأسعار.

110 دولارات للبرميل في نهاية مارس

وتذهب بعض الدوائر التحليلية إلى احتمال أن أسعار النفط قد تصل إلى 110 دولارات للبرميل بحلول نهاية مارس وإبريل، وفقًا لـ "الاقتصادية".
وأوضح المختصون أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، محورية في تكهنات السوق المستقبلية على الرغم من أن بعض المحللين يعتقدون إلى حد كبير أنه من غير المرجح حدوث تصعيد كبير.

توقعات بانخفاض الأسعار مالم يحدث انقطاع

وتوقع المختصون أن تؤدي زيادة العرض وضعف الأسعار والنمو المعتدل للطلب إلى انخفاض أسعار النفط هذا العام، ما لم يحدث انقطاع كبير في الإمدادات.
ورجح المختصون أن يستمر إنتاج النفط الخام الأمريكي في النمو وإن كان بوتيرة أبطأ، كما يسلط الإنتاج والطلب الصيني الضوء على ظروف السوق الصعبة والتوقعات غير المؤكدة للنفط في 2024.

تأثير فائض العرض وضعف الأسعار ونمو الطب

وقال هيرويوكي كينوشيتا، المحلل الياباني ومختص شؤون المصارف والطاقة، إن فائض العرض وضعف الأسعار ونمو الطلب الفاتر هي العوامل الثلاثة التي قد تقود إلى انخفاض أسعار النفط .
ونوه إلى أنه بعد أن سجلت أول خسارة سنوية لها بعد 2020، شهدت أسعار النفط انتعاشا سريعا خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، مدفوعة باستمرار القلاقل في المنطقة.

تأثر الأسعار بنمو العرض في 2023

مشيرا إلى تأكيد بنك جولدمان ساكس أن نمو العرض في العام الماضي خاصة الإمدادات الأمريكية كان مفاجئا، وقد يستمر هذا العام، ما يضع سقفا للأسعار العالمية. 
وذكر أندرو موريس، مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات، أن إنتاج النفط الخام الأمريكي سيستمر في النمو، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا.

ارتفاع إنتاج النفط في البرازيل

مشيرا أيضا إلى ارتفاع إنتاج النفط من البرازيل. وأضاف أنه على جانب الطلب تستمر المخاوف الاقتصادية التي من شأنها أن تكون بمنزلة قوة ضاغطة على الطلب على النفط.
ولفت إلى تأكيد شركة ديلويت أنها تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 72 دولارا للبرميل هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضا 7 في المائة في متوسط خام غرب تكساس الوسيط لعام 2023.

اقرأ أيضا

بالخطوات.. "إيجار" تُعلن إتاحة سداد الدفعات الإيجارية عبر "أبل باي"

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 11 يناير.. اليورو يسجل 4.12 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11 يناير.. عيار 21 يسجل 215 ريالًا

تعرف على "أكويلم".. وجهة نيوم المستقبلية المصممة بين الجبال

مايكروسوفت وأمازون وجوجل تعزز عملياتها في المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط 12:26 م الجمعة، 12 يناير 2024

أسعار النفط والغاز والذهب تصعد مدفوعة بتوترات اليمن

أسعار النفط 12:27 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجاوز مستويات 80 دولارًا

أسعار النفط 6:44 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط مع ترقب تطورات الملاحة في البحر الأحمر

ارتفاع أسعار النفط 6:35 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة
7:49 ص الخميس، 11 يناير 2024

"الزكاة": شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين

الرياض
5:12 ص الخميس، 11 يناير 2024

"السيادي السعودي" ينشئ أقوى قطاع لرأس المال الاستثماري في المنطقة

اسعار النفط
2:05 ص الخميس، 11 يناير 2024

قفزة في أسعار النفط .. و"برنت" عند 78 دولارا للبرميل

صندوق الاستثمارات العامة1
5:29 م الأربعاء، 10 يناير 2024

محافظ صندوق الاستثمارات العامة: الطلب العالمي على المعادن سيرتفع 6 مرات في هذا الموعد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف
1:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

نزهة لا تفوتها.. استمتع بأفضل الأوقات في حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني
12:35 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. أهالي غزة: مساعدات المملكة سترت علينا وخفّفت معاناتنا الإنسانية

ارتفاع أسعار النفط
12:26 م الجمعة، 12 يناير 2024

أسعار النفط والغاز والذهب تصعد مدفوعة بتوترات اليمن

حساب المواطن - ريال
11:49 ص الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا تراجعت الدفعة للبعض من 1200 إلى 400 ريال؟

الضربات الجوية على اليمن
11:25 ص الجمعة، 12 يناير 2024

"القوات الأمريكية": هاجمنا أكثر من 60 هدفًا في 16 موقعًا لمليشيا الحوثي باليمن

طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون تقلع لتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية في اليمن (رويترز)
10:14 ص الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. المملكة: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر واليمن