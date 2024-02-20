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توقعات سيتي جروب: النفط بـ 100 دولار والذهب بـ 3 آلاف في هذا الموعد

اسعار النفط والذهب
اسعار النفط والذهب في 2025
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يتوقع محللو "سيتي جروب" ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وأن تصل أسعار الذهب لمستوى 3 آلاف دولار للأوقية خلال فترة 12 شهرًا إلى 18 شهرًا.اضافة اعلان

توقعات بارتفاع أسعار الذهب 50% بشرط

وقال "أكاش دوشي" رئيس قسم السلع الأساسية بأمريكا الشمالية لدى "سيتي جروب"، إن أسعار الذهب التي تتداول حاليًا عند 2016 دولارًا للأوقية، يمكن أن ترتفع 50% في حالة تكثيف البنوك المركزية لمشترياتها.
وأوضح محللو المصرف في مذكرة أن المسار الأكثر احتمالية لوصول الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية هو تسارع وتيرة تقليص الاعتماد على الدولار من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة

السبب وراء حدوث أزمة ثقة في العملة الأمريكية

ويرون أن تسارع وتيرة تقليص الاعتماد على الدولار سوف تؤدي إلى حدوث أزمة ثقة في العملة الأمريكية.
أما العامل الثاني الذي بإمكانه رفع أسعار الذهب إلى هذا المستوى فهو الركود العميق للاقتصاد العالمي، وهذا قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة بوتيرة سريعة، لكن "دوشي" أشار إلى أن هذا السيناريو ضعيف الاحتمال.

العوامل المحفزة لارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار

وسلطت المذكرة الضوء على العوامل المحفزة لارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وتشمل تصاعد حدة المخاطر الجيوسياسية بما في ذلك مخاطر مهاجمة أوكرانيا مصافي التكرير الروسية.
وتوقف الإمدادات القادمة من المناطق الرئيسة لإنتاج الذهب الأسود، بجانب تعميق "أوبك+" لتخفيضات الإنتاج.

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