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توقعات خفض الإمداد تقفز بأسعار النفط.. وبرنت فوق 82 دولارًا

اسعار النفط
أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن عطلت عاصفة في منطقة البحر الأسود صادرات كازاخستان وروسيا من الخام.
وأثارت العاصفة مخاوف من نقص الإمدادات بينما يترقب المستثمرون قرارًا حاسمًا من تحالف أوبك+ قد يزيد تخفيضات الإنتاج أو يمددها.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.01 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا.
وارتفع الخامان القياسيان نحو 2% بفضل احتمال تمديد تحالف أوبك+، الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، تخفيضات الإمدادات أو زيادتها.

عاصفة تعطل مليوني برميل يوميًا

وعطلت عاصفة شديدة في منطقة البحر الأسود ما يصل إلى مليوني برميل يوميًا من صادرات النفط من كازاخستان وروسيا، وفقًا لمسؤولين حكوميين وبيانات ملاحية.
وقالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن أكبر حقول النفط في البلاد خفضت إنتاج النفط اليومي 56 بالمئة اعتبارًا من 27 نوفمبر.

اجتماع أوبك+ لمناقشة الإنتاج

ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعًا وزاريًا عبر الإنترنت، غدًا الخميس، لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024، بعد تأجيله من 26 نوفمبر .
وقالت أربعة مصادر في أوبك+ إن المحادثات ستكون صعبة ومن الممكن تمديد الاتفاق السابق بدلا من تخفيضات أكبر في الإنتاج.

دعم من ضغط الدولار وانخفاض المخزون

ولقي النفط دعمًا أيضًا من ضعف الدولار وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.
تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل العملات الرئيسة الأخرى يوم الأربعاء مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي، قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 817 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

انخفاض مخزونات الخام في المتوسط 900 ألف برميل

وقدر ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر.
ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات أسبوعية عن المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

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