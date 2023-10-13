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صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات بوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار النفط
أسعار النفط
أ أ
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قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الجمعة، إنه من المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.اضافة اعلان
وقفزت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات الجمعة، ليتجاوز خام برنت مستويات الـ 90 دولارا للبرميل، بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق تشهد شحا بالفعل، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع من العام.

التوترات بالشرق الأوسط


وأثارت التوترات بالشرق الأوسط مخاوف بشأن أسعار الوقود، إذ قالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان الجمعة إن العديد من الاقتصادات الناشئة تشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.
هذه المخاوف عبر عنها أيضا، محافظ البنك المركزي الفرنسي، وعضو المركزي الأوروبي، فرانسوا فيلروي دو جالو، والذي قال الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط، جراء الوضع في إسرائيل.
من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن التصعيد في غزة، يفترض أن يكون له عواقب "محدودة" على أسعار النفط والاقتصاد بشكل عام، لكن ذلك مشروط بأن لا تتحول الأمور إلى صراع إقليمي أوسع.

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