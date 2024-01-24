توقعات أوبك بزيادة الطلب العالمي تدفع أسعار النفط نحو الصعود

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ارتفعت أسعار النفط اليوم مع توقعات أوبك بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين.





ارتفاع أسعار النفط وفق تقرير اوبك اضافة اعلان



ارتفاع سعر خام برنت 28 سنتا ويبلغ 78.16



ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.85 مليون برميل يوميا



2.25 مليون برميل يوميا حجم نمو الطلب على النفط



محللون: المعنويات جيدة رغم تصاعد التوتر في البحر الأحمر



استمرار خفض دول "أوبك +" يعزز أسعار الخام



ويساهم تعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد في زيادة أسعارالنفط، وفقا لـ "الاقتصادية".وصعدت العقود الآجلة في آخر جلسة لخام برنت 28 سنتا إلى 78.16 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا إلى 72.90 دولار.وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل يوميا في 2025.وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.وقال محللون نفطيون إنه رغم استمرار تصاعد التوترات في البحر الأحمر مع قيام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بضربات جديدة، إلا أن معنويات المخاطرة بشكل عام كانت إيجابية.وأكد المحللون أن الضربات الجديدة على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المتمردون تزيد من مخاطر الصراع، موضحين أن استمرار خفض إنتاج دول تحالف "أوبك +" يعزز أسعار النفط الخام.وأشاروا إلى مكاسب العقود الآجلة للنفط الخام مع زيادة معنويات السوق بشكل صعودي.