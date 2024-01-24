توقعات أوبك بزيادة الطلب العالمي تدفع أسعار النفط نحو الصعود

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ارتفعت أسعار النفط اليوم مع توقعات أوبك بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي
على النفط على مدى العامين المقبلين.
ارتفاع أسعار النفط وفق تقرير اوبكويساهم تعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد
في زيادة أسعارالنفط، وفقا لـ "الاقتصادية".
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ارتفاع سعر خام برنت 28 سنتا ويبلغ 78.16وصعدت العقود الآجلة في آخر جلسة لخام برنت 28 سنتا إلى 78.16 دولار
للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا إلى
72.90 دولار.
ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.85 مليون برميل يومياوقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون
برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل يوميا في 2025.
2.25 مليون برميل يوميا حجم نمو الطلب على النفط وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون
برميل يوميا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.
محللون: المعنويات جيدة رغم تصاعد التوتر في البحر الأحمروقال محللون نفطيون إنه رغم استمرار تصاعد التوترات في البحر الأحمر مع
قيام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بضربات جديدة، إلا أن معنويات المخاطرة
بشكل عام كانت إيجابية.
استمرار خفض دول "أوبك +" يعزز أسعار الخاموأكد المحللون أن الضربات الجديدة على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون
المتمردون تزيد من مخاطر الصراع، موضحين أن استمرار خفض إنتاج دول تحالف
"أوبك +" يعزز أسعار النفط الخام.
وأشاروا إلى مكاسب العقود الآجلة للنفط الخام مع زيادة معنويات السوق بشكل صعودي.