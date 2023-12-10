توفير محاصيل مقاومة للظروف المناخية مجانًا للمزارعين

أ أ

كشف مدير محطة مركز البذور والتقاوي والشتلات بالمنطقة الشرقية، المهندس أحمد علي الربح، أن محطة الشرقية قامت بزراعة محاصيل مختلفة خلال عام 2023. اضافة اعلان





أصناف مقاومة للظروف المناخية



تحسين إنتاجية المحاصيل وزيادة الدخل الزراعي



حفظ البذور في البنك المجتمعي



بهدف توثيق وتوصيف المورد الوراثي الأصلي، وتوفير أصناف مقاومة للظروف المناخية في المنطقة الشرقية.وأضاف أن المحطة قامت بزراعة 20 سلالة من الذرة الرفيعة، أعطت 5 أصناف منها إنتاجية عالية ومقاومة للظروف، كما تم زراعة 70 صنفا من الدخن، أعطى 6 أصناف منها مقاومة للظروف.كما زرعت 18 صنفا من القمح الطري الخبز، أعطى 9 أصناف منها جودة عالية ومقاومة للظروف، و12 صنفا من القمح القاسي، أعطى 8 أصناف منها مقاومة للظروف، و9 أصناف من الشعير، أعطى 3 أصناف منها جودة عالية ومقاومة للظروف.أكد الربح، أن الهدف من هذه المحاولات هو توفير أصناف مقاومة للظروف المناخية في المنطقة الشرقية، وتوزيعها مجانا على المزارعين، وذلك لتحسين إنتاجية المحاصيل وزيادة الدخل الزراعي.وأشار إلى أن جميع أصناف البذور التي تم زراعتها في محطة الشرقية تتواجد في البنك المجتمعي للبذور للأصول الوراثية في الرياض.ويمكن للمزارعين الاستفادة من هذا البنك من خلال حفظ البذور التي يحصلون عليها من المحطة أو من مصادر أخرى.