توضيح مهم حول إلزامية التسجيل العيني للعقار

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كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، الدكتور محمد حمد السليمان، أن الشركة تستهدف الوصول إلى 80 في المئة من التسجيل العيني في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة.





إلزامية التسجيل العيني للعقار







التسجيل العيني للعقار إلزامي على جميع المناطق المعلنة، نستهدف أن نكون قد سجلنا 80% خلال الـ 5 سنوات القادمة #الإخبارية pic.twitter.com/d53PpqfVEn فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة السجل العقاري د. محمد السليمان:التسجيل العيني للعقار إلزامي على جميع المناطق المعلنة، نستهدف أن نكون قد سجلنا 80% خلال الـ 5 سنوات القادمة #البورصة_العقارية January 23, 2024

شروط التسجيل العيني



مراحل التسجيل العيني للعقار



المرحلة الأولى- مايو 2023



المرحلة الثانية- أكتوبر 2023 وتستمرة حتى 29 يناير 2024



المرحلة الثالثة: 24 ديسمبر 2023 وتستمر حتى 28 مارس 2024



اضافة اعلان

وردًا على سؤال حول مدى إلزامية التسجيل، أضاف في مقابلة مع فضائية "الإخبارية"، أنه بحسب النظام الذي شرعته الهيئة العامة للعقار فإن مسألة التسجيل العيني هي إلزامية للمناطق المعلنة خلال فترة الإعلان.لكنه أوضح أنه بحكم نشأة النظام، هناك بعض الاشتراطات التي سمحت للأشخاص بالتعاملات العقارية بعد فترة الإعلان المحددة.ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.ويشترط التسجيل العيني:وجود صك إلكتروني مُحدَّث، صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكيةهوية ساريةوكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.- الأحياء: حي الفلاح بمدينة الرياض.- الأحياء: الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار بمدنية الرياض.- الأحياء: 7 أحياء ومناطق في مدنية الرياض والدمام والمدينة المنورة.الرياض: 46 حيًا، هي: حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسيةالدمام: حي الشعلةالمدينة المنورة: حي العاقول