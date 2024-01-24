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توضيح مهم حول إلزامية التسجيل العيني للعقار

عقارات
عقارات - أرشيفية
أ أ
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كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، الدكتور محمد حمد السليمان، أن الشركة تستهدف الوصول إلى 80 في المئة من التسجيل العيني في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة.

إلزامية التسجيل العيني للعقار 

وردًا على سؤال حول مدى إلزامية التسجيل، أضاف في مقابلة مع فضائية "الإخبارية"، أنه بحسب النظام الذي شرعته الهيئة العامة للعقار فإن مسألة التسجيل العيني هي إلزامية للمناطق المعلنة خلال فترة الإعلان.
لكنه أوضح أنه بحكم نشأة النظام، هناك بعض الاشتراطات التي سمحت للأشخاص بالتعاملات العقارية بعد فترة الإعلان المحددة.


ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.

شروط التسجيل العيني

ويشترط التسجيل العيني:
وجود صك إلكتروني مُحدَّث، صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية
هوية سارية
وكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.

مراحل التسجيل العيني للعقار



المرحلة الأولى- مايو 2023

- الأحياء: حي الفلاح بمدينة الرياض.

المرحلة الثانية- أكتوبر 2023 وتستمرة حتى 29 يناير 2024

- الأحياء: الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار بمدنية الرياض.

المرحلة الثالثة: 24 ديسمبر 2023 وتستمر حتى 28 مارس 2024

- الأحياء: 7 أحياء ومناطق في مدنية الرياض والدمام والمدينة المنورة.
الرياض: 46 حيًا، هي: حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية
الدمام: حي الشعلة
المدينة المنورة: حي العاقول

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